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عمر شويل - جدة أفضل طريقة لتحضير البسكويت الاسباني بحشوة الكراميل، نقدم لكم اليوم واحدة من ألذ وأسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها بطعم لا يقاوم، حيث نشارك معكم طريقة إعداد البسكويت الاسباني بحشوة لذيذة للغاية هي حشوة الكراميل لتحصلين في النهاية على طعم فريد للبسكويت، حيث يعتبر البسكويت الاسباني واحد من ألذ أنواع الكوكيز التي يمكنك تحضيرها بخلطته الرهيبة التي تمنحك طعم في منتهى الروعة.

أفضل طريقة لتحضير البسكويت الاسباني

المقاديرالمطلوبة لعمل الكوكيز الأسباني:

كوب إلا ربع زبدة بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 175 جرام.

كوب ونصف سكر بودرة بمقدار 175 جرام.

2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

4 أكواب دقيق بمقدار 500 جرام.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام بمقدار 15 جرام + 2 ملعقة كبيرة نشا الذرة بمقدار 25 جرام.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر + نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة عسل نحل بمقدار 15 جرام.

كراميل الحليب للحشو

نضف الكاكاو والنشا إلى الدقيق مع إضافة البيكنج بودر والبيكنج صودا ثم نخلط المكونات الجافة مع بعضها بشكل جيد، وإلى البيض نضف الفانيليا ومن جانب آخر نضف الزبدة إلى وعاء العجان مع إضافة السكر البودرة، ثم نخفق جيداً حتى يندمج المكونين بشكل جيد ويصبح الخليط فاتح اللون، وبعد ذلك نضف البيض مع الفانيليا بالتدريج مع الإستمرار في الخفق وبعدها نقوم بإضافة العسل ونستمر في الخفق، ثم نقوم بتهدئة السرعة ونضف خليط المكونات الجافة بالتدريج مع الإستمرار في التقليب، وبعدها نقوم بدمج المكونات يدوياً حتى نحصل على عجين متماسك لين، وبعد ذلك نأخذ مقدار العجين ونقسمه إلى نصفين متساويين، ونقوم بتكوير كل نصف ثم نغطيهم ببلاستيك غذائي ونتركهم لمدة نصف ساعة تقريباً.

البسكويت الاسباني بحشوة الكراميل

بعد ذلك نأخذ كل نصف ونضعه بين ورقتين من الزبدة أو ورقتين خبز ونقوم بفرد العجين بسُمك نصف سم، ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل دوائر بحجم 7-5 سم ثم نضع دوائر العجين على ورقة زبدة في صينية، وهذه الخطوات تكرر على كل كمية العجين ثم ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 12 دقيقة تقريباً أو حتى يأخذ البسكويت لون خفيف من أسفل ثم نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد قليلاً.

بعد ذلك نأخذ قطعة بسكويت ونضع عليها الكراميل باستخدام كيس حلواني ثم نضع عليها قطعة بسكويت أخرى، ونضغط برفق ثم نكرر هذه الخطوة على كل مقدار البسكويت وبعد ذلك ندخله الفريزر حتى يتماسك الكراميل. بعد ذلك نأخذ البسكويت ونغمس سطحه في شوكولاتة مذابة بطبقة خفيفة، ونتركه جانباً حتى تتماسك طبقة الشوكولاتة وبعدها يمكنك التزيين بخطوط من الكراميل، ثم يصبح جاهز للتقديم بطعم لا يقاوم.