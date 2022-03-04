نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المحشي بالأرز بالخطوات وألذ طعم وصفة شهية جدا ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على طريقة عمل الأرز والدجاج محشي بالخضروات والأرز بخلطات خاصة ونكهات لذيذة، من المهم أن تستمر في تحديث وصفات الطعام التي تقدمها خاصة إذا كانت عائلتك تحب الدجاج. فيما يلي نقدم لكم وصفة لذيذة عن طريقة صنع أرز بالدجاج ودجاج محشي بالخضار والأرز بمذاق لذيذ.

طريقة عمل الدجاج المحشي بالأرز

المقادير تتكون من:

دجاجة كاملة.

نصف كوب أرز.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة صنوبر.

ملعقة كبيرة فستق.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

القليل من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة هال مطحون.

ورق غار.

خطوات تحضير الدجاج المحشي أرز

في مقلاة كبيرة نخب الفستق والصنوبر بالسمن. يضاف اللحم المفروم والبهارات ويقلب.

يُضاف الأرز ويُحرّك المكونات ويُطهى على نار خفيفة لمدة نصف ساعة على الأقل.

الدجاج متبل بالبهارات من الداخل والخارج ومحشو بالخلطة.

نضع الدجاج في طبق نسكب كوبين من الماء وأوراق الغار ونضعها على النار ونتركها تغلي.

ضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تنضج بالكامل وتصبح لونها بنياً ذهبياً.

الدجاج المحشو بالخضار والأرز

المقادير تتكون من:

4 دجاجات صغيرة.

2 كوب أرز.

كوب من البازلاء والجزر.

4 ملاعق من معجون الطماطم.

ملعقة من البابريكا الحارة.

ملعقة مرقة دجاج.

زيت زيتون.

خل أبيض.

ثوم مفروم.

2 بصلة مفرومة ناعم.

زعتر جاف.

بطاطس مقطعة شرائح.

بصل مقطع شرائح.

طماطم مقطعة شرائح.

كوب صغير من الماء.

خطوات تحضير الدجاج المحشو بالخضار والأرز

اشطف الدجاج وافركه بالملح والخل وانقعه لمدة نصف ساعة.

يُمزج البصل المفروم مع الثوم المفروم وزيت الزيتون ويُقلب.

يضاف الملح ومرق الدجاج والخل والبابريكا والزعتر ويقلب المزيج.

يغطى الدجاج من الداخل والخارج بالخليط. يُمزج الأرز مع البازلاء والجزر ومرق الدجاج وزيت الزيتون ويتبل بالملح ويُقلب المزيج.

نضع الحشوة داخل الدجاج ونخيط حافة الدجاج بالقرب من الحشوة.

أحضر صينية وضع عليها رقائق البطاطس والطماطم والبصل.

ضعي الدجاج في طبق مع كوبين من الماء.

غطي الصينية بورق الألمنيوم وضعيها في الفرن حتى تنضج بالكامل ثم قدمها ساخنة على المنضدة.

طريقة عمل الدجاج المحشي فريك

المقادير تتكون من: دجاجة، بصلة مبشورة، 2 ثمرة من الطماطم المبشورة، ملح وفلفل أسود، كمون مطحون، شطه، ملعقة سمنة.

مقادير الفريك تتكون من: كوب فريك مغسول ومنقوع، 2 ثمرة طماطم مبشورة، كمون ناعم، بصلة مبشورة، جزر، شطه ناعمة، سمنة، ملح، فلفل أسود، ماء.

تحضير الدجاج المحشي فريك

اغسل الفريك وانقعه لمدة ساعة تقريبًا.

نضع المقلاة على النار بالسمن ونضيف البصل.

يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب حتى يصبح أصفر.

أضف الجزر المبشور واستمر في التقليب.

نضع الطماطم المبشورة والكمون والفلفل الحار ونضيف فريك الماء المصفى.

قلبي جيدًا أضيفي قليلًا من الملح وضعي الحبيبات على النار حتى تنضج تمامًا.

نأخذ الدجاج ونغسله.

يُمزج البصل والطماطم والملح والفلفل الأسود والصلصة الحارة وملعقة من السمن ويُقلب المزيج جيدًا.

ينقع الدجاج في الخليط من الداخل والخارج ثم يجلس في ألتتبيله لمدة ساعة أو نحو ذلك.

عندما تنضج الحبيبات احشي الدجاج من الداخل وأغلق الدجاج بإحكام.

نحضر صينية ونضع عليها الدجاج المحشو بالفريكة ونغطيها بورق القصدير.

ضعي الصينية في الفرن حتى تنضج بالكامل ثم ضعي الدجاج والفريكة ساخنين على المنضدة.

الدجاج المحشي على الطريقة السورية

المقادير تتكون من: دجاجة، 1/2 كوب زيت نباتي، 1/4 كوب زيت زيتون، الحشوة: 1 بصلة، مفرومة بشكل ناعم، 1/4 كوب زيت نباتي، 2 كوب أرز مصري، مغسول ومنقوع، 200 غرام لحم مفروم، 1/2 ملعقة صغيره سبع بهارات، 1/2 ملعقة صغيره كاري، رشه جوزة الطيب، رشه قرفة، ملح وفلفل أسود، 1 كوب ماء ساخنة.

أما طريقة التحضير فهي:

اغسل الدجاج وانزع العنق واترك الجلد غير مقشر واتركه جانباً.

الحشوة: نضع الزيت في مقلاة ونقلى البصل حتى يذبل ثم نضيف اللحم المفروم ونضيف الملح والفلفل والبهارات ونصفى ونضيف الأرز ثم نضيف كوب ماء ونترك الخليط حتى يصبح الماء متوسطا. للحرارة الشديدة حتى يجف بدون غطاء.

نحشو الدجاج بالملح ونحشى العنق بكمية مناسبة من الحشوة مع مراعاة أن الحشو سيكون رقيق قليلاً في الفرن ثم يغلق الجلد بعود أسنان.

ويرش القليل من الملح والفلفل الأسود على سطح الدجاج ،ضاف الزيت النباتي وزيت الزيتون ويوضع في الفرن على حرارة 450 درجة فهرنهايت لمدة ساعتين.

بالنسبة لبقية الحشوة ضعيها في قدر ضعي نصف الكمية بالماء المغلي غطيها وضعيها على نار خفيفة حتى ينضج الأرز.

مقادير أفخاذ الدجاج المحشي:

أما طريقة التحضير فهي:

قم بكسر العظم من الأسفل للحصول على جلد الجزء السفلي من العظم في منطقة الفخذ.

افصل اللحم عن العظام وقطّعه إلى مكعبات صغيرة جدًا واتركه جانبًا.

سخني الزيت أو السمن في قدر على نار عالية وأضيفي البصل.

قلبي البصل جيدًا حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الدجاج المفروم أو مرق الدجاج أو الخضار وقلبي على نار عالية حتى يجف الماء تمامًا.

نضيف الفطر والزرشق ونخلط جيداً.

نضيف البهارات والنعناع ونخلط جيدا.

يُضاف الماء المغلي المملح ويُطهى حتى ينضج الدجاج (إذا كانت قطع الدجاج صغيرة، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً).

أضف الأرز إلى القدر (عليك أن تأخذ في الاعتبار أن مستوى الماء أعلى بكثير من الأرز).

غطي القدر واتركي الأرز في القدر حتى يمتص كل الماء وينضج.

برد الأرز في وعاء.

أضيفي البقدونس إلى الأرز واخلطيهم، ثم دسّيه في جلد الفخذ لتشكيل شكله.

رتبي أفخاذ الدجاج المحشوة على صينية خبز وضعيها في فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. يُسكب الأرز المتبقي في وعاء ويُوزّع على أفخاذ الدجاج المحشوة ويُزيّن حافة الوعاء بالخضار مثل الخس والطماطم الكرزية الحمراء.

طريقة عمل شاورما الدجاج

المقادير تتكون من:

1/2 كوب كبير خل.

1/2 كوب كبير زبادي.

1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زيت نباتي.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ثوم مفروم.

8 قطع أفخاذ دجاج مخلية.

1/2 كوب كبير طحنية.

2 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) ليمون معصور.

1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بقدونس مقطع.

4 ثمرة طماطم ، شرائح.

1/2 كوب كبير بصل شرائح.

4 كوب كبير خس مبشور.

أما طريقة التحضير فهي: