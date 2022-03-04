طريقة عمل حلوى الحمصية بالمنزل بأربع مكونات فقط بطريقة سهلة وبسيطة للغاية

حلوى الحمصية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها محبب لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق رائع.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى الحمصية.

مكونات حلوى الحمصية

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي مكونات هذه الوصفة وهي كالتالي:

مقدار ١٢٥ جرام من السكر الأبيض.

مقدار ٥٠٠ جرام من الحمص.

١٢٥ جرام من عسل الجلوكوز.

١٢٥ مللي من الماء.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى الحمصية وطريقة تحضيرها كالتالي: