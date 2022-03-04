طريقة عمل بيتزا في المقلاة بسهولة في البيت

يحب الجميع البيتزا ولكن عندما يجدون أنها تستغرق وقتاً طويلاً في التحضير يلجأون لشرائها من الخارج جاهزة وهذا بالطبع يضر بصحتهم فهم لا يعرفون كيف تم تحضيرها ومكوناتها طازجة أم منتهية الصلاحية ، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال أسهل طريقة لعمل البيتزا وفي المقلاة ولن تحتاج إلي فرن .

طريقة عمل بيتزا الطاسة

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض .

كوبين إلا ربع من الماء الدافئ .

ملعقة كبيرة لبن بودر .

ملعقة صغيرة خميرة .

ملعقة صغيرة بيكنج بودر .

نص ملعقة صغيرة من السكر.

نص ملعقة صغيرة من الملح .

نص ملعقة صغيرة من الزعتر .

نص ملعقة صغيرة من البصل البودر .

نص ملعقة صغيرة من الثوم البودر .

ربع كوب من الزيت .

فلفل ألوان مقطعة قطع صغيرة .

زيتون مقطع .

أي نوع جبنه متوفر .

صوص طماطم .

طريقة التحضير

نضع الدقيق في إناء و نضع معه السكر و البصل و الثوم و الزعتر و الملح والبيكنج بودر و الخميرة واللبن البودر ونقلب المكونات مع بعض جيداً .

نضيف الماء علي المكونات التي سبق خلطها و نمزجهم مع بعض حتي يكون خليط متماسك وبعدها نضع الزيت ونقلب جيداً .

نجلب المقلاة وندهنها بقليل من الزيت ثم نضع الخليط الذي تم صنعه علي شكل دوائر في المقلاة و نضع فوقه الفلافل والزيتون والجبنة ثم نغطي المقلاة وعلي نار هادئة نترك البيتزا حتي تصبح جاهزة .

ملاحظة : قد تحتاج لمزيد من الماء لأن أنواع الدقيق تختلف في طريقة امتصاصها للماء أهم شيء الحصول علي قوام متجانس من الخليط أو العجينة .

هل البيتزا صحية ومناسبة للديت أو الرجيم ؟

البيتزا بصفة عامة غير صحية إذا تم شرائها من خارج البيت لأنك لا تعرف مصدر المكونات ولكن إذا صنعتها في بيتك يمكنك أن تجعلها صحية إذا استبدلت الدقيق الأبيض بنوع آخر أكثر صحة وأقل في السعرات الحرارية و استخدمت كمية قليلة من الزيت أو استخدمت بديل الزيت العادي بزيت اخر صحي ولكن لا تكثر من تناول البيتزا وإذا أردت تناولها بشدة علي الأقل اصنعها بنفسك .