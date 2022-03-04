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عمر شويل - جدة إعملي كفتة الأرز بطريقة مبتكرة ولذيذة وبمكونات متوفرة فالمطبخ - ثقفني
طاجن كفتة الأرز يعد من أشهى المأكولات المرغوبة والمبتكرة ونالت إعجاب الكثير من أفراد الأسرة، وهي تعد مفيدة أيضاً لتوافر بها اللحم والأرز والخضرة وكل هذة المكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويتم تناولها بجانب السلطات والمقبلات كالطحينة والسلطة الخضراء وأيضاً الأرز المصري بالشعرية، وإليكم الأن ومن خلال موقع ثقفني سوف نتناول طريقة مبتكرة لعمل طاجن كفتة الأرز بالبطاطس بكل تكاتها وأسرار نجاحها.
مكونات عمل كفتة الأرز:
- كيلو لحمه مفرومة.
- 5 كوب أرز مطحون ومنخول.
- ربطة من (كزبره خضراء /بقدونش/شبت).
- 2 بصلة متوسطة الحجم.
- رأس ثوم متوسط الحجم.
- ملعقه صغيره كمون.
- ملعقة ملح.
- ملعقة بيكنج بودر.
- ملعقه بصل بودرة.
- ملعقه ثوم بودرة.
- ملعقه صغيره بهارات لحمة.
- نصف ملعقه سكر.
مكونات طاجن كفتة الأرز:
- كوب عصير طماطم.
- بطاطس مكعبات.
- ملعقة كبيرة معجون صلصة.
- بصلة متوسطة.
- ملعقه كبيرة ثوم مفروم.
- ملعقة ملح.
- ملعقة فلفل أسمر.
- ربع ملعقة السكر.
- رشة بهارات سبعة.
- شوربة مغلية.
طريقة عمل وتحضير كفتة الأرز:
- في الكبة نقوم بوضع البصل والثوم والخضرة بعد غسلها وتقطيعها والملح والكمون والكسبره والثوم والبصل والبهارات وافرمهم جيداً ثم أضع اللحمة.
- نقوم بنقع الأرز لمدة ثلاث ساعات ثم تصفيته جيداً وتنشيفه وفرمه في المطحنة ونخله جيداً وإضافته على الخليط السابق.
- نفرم جميع المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة بكافة مكوناتها.
- نبدأ في تشكيل الكفتة على هيئة أصابع ونحمرها.
- نبدأ في تجهيز الطاجن نضعه على النار وبه سمنة وزيت ونقوم بوضع الثوم ونقلبه حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.
- ثم إضافة البصل ونقلب جيداً حتى يتغير لونها وإضافة الطماطم والصلصة والبهارات و الملح والفلفل الأسمر والسكر ونتركهم حتى يغلوا.
- ثم ننزل بالكفتة والبطاطس المكعبات وعليهم الشوربة ونتركهم على نار متوسطه حتى تنضج الكفتة تماماً.
- ندخل الطاجن الفرن ونشعل عليه الشواية حتى يحمر وجه الطاجن و يأخذ لون ذهبى وبالهناء والشفاء.
ملاحظات لنجاح كفتة الأرز:
- يلزم عدم زيادة نسبة الدهون في الكفتة.
- فرم المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة.
- يجب غسل الأرز ونقعه في الماء ثم تصفيته وتنشيفه ليسهل طحنه لأنه يعد أساس تلك الوصفة.
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