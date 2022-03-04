نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك طاسة ببيضة واحدة وكوب دقيق ألذ أنواع كيك مطاعم تستحق التجربة في المقال التالي
طريقة كيك الطاسة بمكونات إقتصادية للغاية بدون فرن كيك ببيضة واحدة، تعتبر الكيك من الحلويات السريعة التي تشبه في طعمها الكعك والتورت ولكن تعد في منزل بمكونات بسيطة وسهلة ويمكن إعداد الكيك بأكثر من طريقة حتى لم ليس لديه فرن أو يحتاج إلى عمل كيك سريع بدون وقت أو جهد فالاختيار الأمثل يكون لكيك مقلاه سنعدها معكم ببيضة واحدة كوب من دقيق ومكونات أخرى لرفع قوام الكيك وجعلها هشة مثل الكيك الذي يقدم في مطاعم والكافيهات، وتعد كيك الطاسة من ألذ وأطيب أنواع الكيك لها الكثير من المزايا سنتعرف عليها معا لتحضير كيك سهل سريع يستحق التجربة.
كيك الطاسة الخفيفة أحلى من الجاهزة
يقدم في الكافيهات أنواع من الكيك بجانب القهوة أو الشاي وتكون بأشكال مختلفة وطعم لذيذ شهي، جئنا لكم بوصفة تلك الكيك ولكن بطريقة أسهل كيك طاسة اللذيذة بأطعمة مختلفة.
مكونات كيك طاسة
- بيضة واحدة بحرارة المطبخ.
- نصف كوب من سكر بودرة.
- نصف كوب من حليب كامل الدسم.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.
- عدد 5 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- رشة صغيرة من بيكنج صودا.
لتزيين وجه كيك طاسة
- علبة من دانيت كراميل.
- ملعقة كبيرة من شوكولاته مبشورة دارك.
- كوب من لوز مجروش أو أي نوع مكسرات
- ربع كوب من شوكولاته مذابة.
تحضير كيك طاسة في دقائق كيك كافيهات
- في وعاء نضيف البيضة مع الفانيليا والسكر وتمزج جيدا بالمضرب اليدوي ثم ننزل عليهم بالسكر وتخلط مرة أخرى بسرعة حتى يختفي السكر ويذوب في مزيج.
- نأخذ مقلاه وتدهن بالزيت جيدا من كل الأطراف ثم ترفع على نار بدرجة حرارة متوسطة حتى تسخن المقلاة، ثم اسكبي فيه خليط الكيك واجعلي حرارة تحت الطاسة هادئة جدا، وتغطى المقلاه بغطاء محكم الغلق حتى لا يخرج الهواء الساخن الذي يساعد على تسوية الكيك.
- تترك الكيك على نار هادئة جدا من أسفل حتى يكون سطح الكيك جاف ومن داخل أيضا جاف ومتماسك، ثم تقلب بسرعة على جهة الأخرى قليلا لعدة دقائق ولكن مع عدم تغطية الكيك.
- بعد أن تطهى تصب في طبق التقديم ونأتي لخطوة تحضير طبقة تزيين الكيك، في وعاء نضع دانيت كراميل ويرفع على حمام مائي حتى تكون سائل.
- ثم ترفع من على النار ويضاف عليها شوكولاته مبشورة حتى تذوب تماما الشوكولاته مع تقليب مع صوص كراميل، يسكب على الكيك وهو ساخن ثم يرش على الوجه القليل من مكسرات مجروشة وتزين بخطوط من شوكولاته المذابة وتقدم بعد أن تبرد كيك طاسة لذيذة بطعم خرافي.
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