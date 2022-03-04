معمول السميد والدقيق بكل اسراره وبأدق التفاصيل

معمول السميد والدقيق ، يعتبر المعمول بوجه عام من أشهر الحلويات التي يرتبط تقديمها بالأعياد، يمتاز بأنه من الحلويات التي يمكن تحضيرها بطرق عديدة ومتنوعة وهناك أنواع مختلف منه، وتختلف طرق تحضيره من بلد إلي آخر، وتشتهر الكثير من المحلات بعمل المعمول والكل يعتاد على شرائه من الخارج، ولكن من خلال خطوات بسيطة جداً ومكونات سهلة يمكننا تحضير ألذ أنواع المعمول داخل المنزل، ويرتبط تحضير المعمول بفرحة وبهجة تملأ البيوت خاصة للأطفال الصغار فتحضيره مرتبط دائماً بالأعياد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معمول السميد والطحين بكل أسراره وأدق تفاصيله داخل المنزل.

مكونات عمل معمول السميد والدقيق

توجد العديد من الطرق لتحضير المعمول باستخدام مكونات مختلفة ولكن اخترنا لكم أبسط المكونات وهي كما يلي:ـ

4 أكواب من السميد الناعم.

كوب من السميد الخشن.

1 كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السمن دافئ.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوب من السكر بودر.

حبات من المستكة المطحونة.

نصف ملعقة من المحلب المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة من ماء الزهر.

للحشو

معجون تمر.

2 ملعقة من السمن.

3 ملاعق من اليانسون المطحون.

2 ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

يتم تحضير المعمول بالسميد والدقيق بخوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة السميد الناعم والخشن والدقيق، ثم نمزج المكونات جيداً ثم نضيف السمن الدافئ. ثم نقلب المكونات جيداً حتي يتشرب السميد السمن تماماً، ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجياً ونقلب المكونات حتي تختلط تماماً. نغطي الخليط ويترك لمدة ليلة كاملة أو ثلاث أيام مع تقليبه يومياً أثناء مدة الاحتفاظ به. ثم نضيف إليه السكر البودر والمستكة والحليب البودر والمحلب، ثم نقلب المكونات جيداً ثم نضيف ملعقتين من السمن البلدي، ونقلب المكونات جيداً باليد. نضيف إلي الحليب الخميرة وملعقة من السكر( من نفس كمية السكر المستخدم) ثم نترك الخليط قليلاً حتي يتفاعل. ثم نضيف مزيج الخميرة ونمزج المكونات جيداً ثم نضيف ملعقتين من ماء الزهر. نعجن المكونات جيداً حتي يتشرب الخليط الحليب ثم نتركها حتي ترتاح لمدة ساعة تقريباً.

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