نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة العدس بعدة خطوات وطرق مختلفة لكل بيت في المقال التالي

من أكثر أنواع الشوربات التي تكون مفضلة لدى الجميع هو شوربة العدس، وهو من أكثر الأطباق التي يفضل تحضيرها فى فصل الشتاء وذلك لأنها تعطي الجسم الشعور بالدفئ وأيضا تمد الجسم بالطاقة وغير أنه يعطي شعور بالحرارة فهو أيضا يعد مصدر غني بالفيتامينات لأنه يحتوي على الكالسيوم والحديد والفوسفور وأيضا يحتوي عل البروتينات بنسبة عالية، وسوف نقوم بذكر وصفات مختلفة لعمل شوربة العدس على طرق مختلفة. مكونات عمل شوربة العدس بالطريقة الحلبية: 1 كوب ونص عدس.

نص كوب أرز.

4 فص ثوم مفروم جيداً.

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة سمن.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملح قليل.

5 كوب ماء. طريقة التحضير: نقوم أولاً بتنظيف العدس وذلك بالتخلص من الحصوات والأتربة الموجودة في العدس، ثم يغسل بالماء جيداً. نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونضع العدس والأرز ونضعهم على النار ونضيف الملح عليهم ونتركهم حتى يغلي. يقلب العدس والأرز من وقت لآخر ثم نقوم بخفض النار عليهم ونتركه مدة 30 دقيقة حتى يستوي العدس والارز. نحضر مقلاة ونضع فيه السمن ونضيف الثوم والكزبرة ونقلبهم على النار قليلا ثم نقوم بوضعهم على شوربة العدس ويقلب مع بعضهم جيداً. نقوم بصب الشوربة فى أطباق التقديم ونضع عليها عصير الليمون حسب الرغبة وتقدم للأكل ساخنة. مكونات عمل شوربة العدس بالطريقة التركية: 1 كوب عدس.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ثمرة بصل مفروم.

2 مكعب ماجي دجاج.

1 ثمرة بطاطس.

1 ثمرة طماطم.

4 فص ثوم.

4 كوب ماء.

ملح.

فلفل أسود.

1 ثمرة جزر.

ورق نعناع. طريقة التحضير: نحضر العدس ونقوم بغسله جيداً بالماء وتنظيفه، وثم نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونضع العدس ونضعه على النار مع خفض النار قليلاً. نقوم بتقطيع ثمرات البطاطس والجزر إلي قطع صغيرة ونضعها فوق العدس. نضع أيضا البصل والثوم ونقلبهم مع بعضهم حتى يغلي، ونضيف مكعبات الماجي ونقلب المزيج جيداً وعندما يبدأ المزيج فى أن يثقل ويستوي نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود حسب الحاجة، ونقوم بوضعهم فى الخلاط حتى يصير المزيج ناعم. نقوم بإضافة شوربة العدس فى الأطباق. نحضر مقلاة ونضع فيها الزبدة وعليها نعناع مفروم ومكعبات طماطم ونشوحهم على النار حتى تذبل الطماطم. نقوم بتوزيع الخليط على الشوربة وتقدم للأكل جاهزة. مكونات عمل شوربة العدس المصري: 1 كوب عدس أصفر.

1 ثمرة بصل متوسطة.

2 حبة بطاطس متوسطة.

3 حبات جزر كبيرة.

1 ملعقة صغيرة كمون.

5 كوب ماء مغلي.

ملح.

فلفل أسود.

نص ملعقة صغيرة كركم. طريقة التحضير: نحضر العدس ونقوم بتنظيفه وغسله جيداً من الأتربة حتى يكون نظيف. نقوم بتقطيع البطاطس والجزر إلي قطع ونقوم بفرم البصل. نحضر وعاء ونضع فيه الزيت ونضع العدس والبطاطس والبصل والجزر ونقلبهم مع بعضهم فى الزيت قليلا، وثم نقوم بوضع الماء المغلي عليهم ونتركه على النار حتى يستوي العدس. بعد نضوج العدس نقوم بإزالة الوعاء من على النار ونضع المزيج فى الخلاط حتي يفرم جيداً ويكون ناعما. بعد ذلك نقوم بوضع وعاء على النار ونعيد اضافة شوربة العدس فى الوعاء ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق مع اضافه التوابل من ملح وفلفل وكركم. بعد ذلك نقوم بتقديمها وهي ساخنة للأكل. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة عمل شوربة العدس بعدة خطوات وطرق مختلفة لكل بيت - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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