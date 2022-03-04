نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي للشيف سالي فؤاد في المقال التالي

من أفضل الوجبات السريعة والتي تعتبر متميزة لدى الأطفال والكبار ولا يختلف عليها أحد فى تحضيرها ولا طعمها الرائع الشهي والذيذ هي الشاورما الفراخ، وغير أنها مفيدة للجسم لأنها تحضر بالفراخ فهى سهلة التحضير وسوف نذكر طريقه لعمل الشاورما الفراخ بالزبادي بخطوات بسيطة وسريعة، وأيضا طرق مختلفة لعملها للأسرة وسوف تعجبهم كثيراً. مكونات عمل شاورما الفراخ بالزبادي: 1 كيلو صدور دجاج تقطع شرائح.

3 معلقة كبيرة زبادى.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل.

1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ثمرة فلفل ألوان.

2 ثمرة طماطم.

1 ثمرة بصل شرائح.

2 ملعقة زيت.

عصير ليمون.

1 ملعقة خل.

بقدونس مفروم. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار وعاء كبير ونضيف به جميع البهارات وعليهم عصير الليمون والخل ونخلطهم مع بعضهم جيداً، وثم نضيف إليهم الزبادي ونقلبهم بإستمرار حتى يمتزجو جيداً. وبعد تقليب كل المكونات نضع فيه شرائح الدجاج ونقلبها بالمزيج ونتركها ف الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتبل جيداً. نحضر مقلاة لتحضير الشاورما وثم نضيف بها زيت ونضعها على النار، وثم نضيف الدجاج المتبل فى المقلاة ونقلبه وثم نضع عليه الفلفل الألوان والبصل والطماطم والبقدونس ونقلبهم بإستمرار وتترك حتى تستوي قطع الدجاج، ونقوم بغرفها فى الطبق الخاص بالتقديم وتقدم جاهزة وهى ساخنة. مكونات عمل شاورما الدجاج بطريقه الشيف سالي فؤاد: 500 جرام دجاج بانيه.

زبادي.

طماطم معصورة.

زيت ذرة.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

بصل جوليان.

ورق لورا مطحون.

كمون.

قرفة.

توابل متنوعة.

نعناع مفروم.

كرفس.

ملح.

فلفل أسود.

خل. طريقة التحضير: نحضر الخلاط ونضيف فيه كل من التوابل والكرفس والزبادي ونطحنهم جيداً مع بعضهم. وثم نقوم بوضعهم فى وعاء ونضع عليهم الخل ونقلب، وثم نضيف عليهم قطع الدجاج وتقلب ونتركها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتبل. نحضر مقلاة تيفال لتحضير الشاورما وذلك بوضع زيت قليل، وثم نضعها على النار ونضيف بها قطع الدجاج ونقلبها. وبعد ذلك نضيف عليها البصل ونقلب حتى يذبل البصل ونضع الطماطم ونتركها على النار حتى تستوي. وبعد أن تستوي نقوم بغرفها وتقدم بجانب السلطات والطحينة والعيش وهى ساخنة. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي للشيف سالي فؤاد - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي للشيف سالي فؤاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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