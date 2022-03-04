“على طريقة الحاتي”.. طريقة عمل الكفتة المشوية أو المقلية بالخطوات زي المطاعم

تعد طريقة عمل الكفتة المشوية أو المقلية بالخطوات من بين أهم الطرق والوصفات التي يتم البحث عنها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وهذا بسبب كون الكفتة من بين أشهر الأكلات داخل المطبخ المصري بشكل خاص والمطعم العربي بشكل عام، ولذا خلال هذه التقرير ستكونوا في جولة سريعة للحديث حول أهم الخطوات والمقادير التي يتم استخدامها من أجل عمل أشهى كفتة داخل المنزل.

أهم مقادير عمل الكفتة المشوية والمقلية

قبل أن نتحدث عن أفضل طريقة عمل الكفتة داخل المنزل، دعنا في البداية نتحدث عن المقادير التي يتم استخدامها في عمل كفتة مشوية على طريقة الحاتي، وهي على هذا النحو التالي:

كيلو لحمة مفرومة.

بصل وطماطم

4 حبات بطاطس و2 فلفل حار

كوبين من البقدونس بالإضافة إلى أربع ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة وربع من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زعتر بالإضافة إلى دبس رمان عدد أربع ملاعق.

قرفة مطحونة، زنجبيل مطحون.

طريقة عمل الكفتة المشوية داخل المنزل

في البداية نبدأ بتجهيز البصل، وبعد ذلك نقوم بتصيفته على هيئة عصير.

نقوم بقطع الطماطم إلى قطع صغيرة جدًا، وبعد ذلك نبدأ في تقطيع البطاطس إلى شرائح دائرية.

نبدأ في رص كل هذه المكونات داخل قاع صينية الفرن.

نبدأ بتحضير اللحمة المفرومة، ومن ثم نبدأ في وضع البصل المبشور، والطماطم، والبقدونس

أبدا في عجن كل هذه المكونات حتى تصبح متماسكة.

قم بتحضير الصينية ومن ثم ضع السمنة، ونرص شرائح البطاطس في القاع، وعلى أطراف الصينية.

أبدا في تشكيل عجينة الكفتة على شكل أصابع، ومن ثم أبدا في رصها داخل الصينية فوق شرائح البطاطس.

قم بوضع الفلفل الأسود ومن ثم عصير البضل وبعد ذلك الملح وزيت الزيتون.

ضع كوب من الماء فوق الصينية.

قم بإدخال الصينية بالكامل في الفرن الساخن.

أسرار عمل الكفتة في المنزل

هناك بعض النصائح التي يجب القيام بها في حال رغبة ربة المنزل في الحصول على أفضل الكفتة داخل المنزل، ومن بينها محاولة اختيار أجود اللحوم، وكذلك الاهتمام دومًا بالتوابل التي تعطي مذاقًا مختلفًا، وكذلك محاولة اختيار عيش طازج من أجل استخدام في عملية صناعة الكفتة المشوية والمقلية.