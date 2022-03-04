عمل شكشوكة الباذنجان بطريقة سهلة وسريعة وشهية وبمذاق لذيذ ومميز

عمل شكشوكة الباذنجان ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث تحتوي على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والحديد والفيتامينات والكربوهيدرات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكونات أيضاً، كما يمكن تقديمها على وجبة الغداء أو العشاء، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالجبنة بالمقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل شكشوكة الباذنجان بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات عمل شكشوكة الباذنجان

تتكون عمل شكشوكة الباذنجان من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كيلو باذنجان مقطع مكعبات.

ملعقة كبيرة من الملح.

لتر من الماء.

كيلو ونصف من قرون الفلفل الأخضر مقطعة قطع كبيرة.

زيت غزير للقلي.

2 كيلو طماطم مقشر ومقطع مكعبات كبيرة.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح الصخري.

4 فصوص ثوم مفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على عمل شكشوكة الباذنجان بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: