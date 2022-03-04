اصنعي في المنزل بسكويت العشر دقائق بدون استخدام البيض مثل المحلات

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تهتم ربات البيوت بصنع بعض الحلويات داخل المنزل حيث تستطيع ربة المنزل تحضيره بشكل صحي وسليم بطرق نظيفة حتى يتمكن الأطفال أكله بأمان دون الخوف من التعرض لأخطار الأكل من الخارج، ومن بين تلك الحلويات طريقة صنع بسكويت العشر دقائق الذي يفضله الكبار والصغار، ولكن بعض الأشخاص لا يفضلون استخدام البيض في الحلويات، لذا من خلال المقال وقراءة السطور القادمة سوف نوفر لكم طريقة خاصة لعمل بسكويت العشر دقائق بدون استخدام البيض.
مكونات عمل بسكويت العشر دقائق
يتم تحضير بسكويت العشر دقائق بطريقة سهلة ومنجزة، حيث أنها تستهلك بعض من الدقائق لإعدادها داخل المنزل، وبمكونات غنية ولذيذة تعطي البسكويت مذاق جيد ولذيذ مثل البسكويت الجاهز الذي يباع في المحلات، وتأتي المكونات كالاتي:-
- 2 كوب معياري من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من مسحوق السكر البودرة.
- نصف كوب سمن بلدي بقري.
- ملعقة واحدة من الفانيليا السائلة.
- نكهة برتقال.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
تداول بشكل كبير الطريقة الخاصة بصنع بسكويت العشر دقائق داخل المنازل، يرجع ذلك على سهولة تحضيره حيث أن المبتدئات أيضاً يمكنهما صنعه داخل المنزل وبطريقة بسيطة من خلال اجراء بعض الخطوات المبسطة التالية:-
- أولاً ضعي كمية السمنة البلدي مع كمية السكر الناعم المطحون ونكهة البرتقال والفانيلا في الوعاء الخاص بالمضرب الكهربائي.
- قومي بخلط المزيج بشكل جيد حتى يأخذ الشكل الكريمي.
- داخل وعاء العجان ذاته قومي بإضافة الدقيق الناعم بشكل تدريجي داخل العجان وقومي بخلط المزيج جيداً لمدة تتراوح العشر دقائق.
- اخرجي العجينة من العجان الكهربائي بعد ان تتماسك وقومي بعجنها بواسطة اليدين بشكل جيد لمدة الخمس دقائق.
- ضعي العجينة في وعاء نظيف لكي ترتاح مدة العشر دقائق.
- افردي العجينة على سطح نظيف باستخدام النشابة الخاصة بذلك، ثم قومي بتقطيعها بالقطاعات التي تستخدم لتشكيل البسكويت.
- ضعي البسكويت المحضر في صينية فرن تم دهنها بزبدة مسبقة.
- ضعي صينية البسكويت داخل الفرن على درجة حرارة عالية تصل إلى 300 درجة لمدة ربع ساعة.
- قومي باخراج البسكويت من الصينية بعد ان يبرد تماماً، وبالهنا والشفا.
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