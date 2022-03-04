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ينصح الأطباء باستخدام السمسم للعلاج من مرض نقص الحديد التي يعاني منها الكثير من النساء والأطفال، كما يمكنك عمل الكثير من الوصفات و تقومين بإدخال السمسم فيها ومن بين هذه الوصفات وصفة الطحينة التي يتم تقديمه في الكثير من المطاعم، كما يتم تقدم الطحينة البيضاء مع السمك المشوي لتزيد من قيمته، ومع المشويات وتجد كل مطعم له سر خاص في عمل سلطة الطحينة البيضاء، يبحث محبي الطبخ عن خطوات اعداد الطحينة البيضاء باستخدام بطريقة سريعة جدا، كما يحتوي السمسم على عناصر ترفع نسبة الهيموجلوبين في الدم. مقادير الطحينة الخام كوب ونصف من السمسم.

ثلاثة أرباع كوب من الدقيق.

كوب من الزيت.

رشه ملح. طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل نقوم بتحميل السمسم في إناء غير قابل للالتصاق ومع استمرار التحريك حتى يصل إلى الذهبى.

بعدها نضع الدقيق في نفس الاناء علي النار مع التحريك حتي تتخلص من الرطوبة الموجودة في الدقيق.

نضع الدقيق والسمسم في الخلاط ونضع رشة صغيرة من الملح.

نضع سرسوب من الزيت حتى يصبح قوام الطحينة ثقيل. مكونات الطحينة البيضاء ربع كوب من الطحينة الخام.

ثلاث ملاعق من زيت.

عصير ليمون.

أربع ملاعق من خل

نصف ملعقة كبيرة من الملح

نصف ملعقة فلفل أسود مطحون.

ملعقة كمون.

ملعقة كبيرة من الزبادي. خطوات عمل الطحينة البيضاء في المنزل نقوم بإضافة ربع كوب من الماء الدافئ علي ربع كوب من الطحينة الخام ونذوبها بالمضرب اليدوي.

نضع الزيت ونقلب مع إضافة عصير الليمون والخل ويصبح لون الطحينة ابيض وتصبح سميكة جدا.

ثم نضع ماء بالتدريج حتى يصبح قوامها انسيابي نضيف الزبادي.

نضع الفلفل الأسود لكن بكمية قليلة حتى نحافظ على لون الطحينة باللون الأبيض.

ثم نضع الكمون بباقي كمية البهارات.

نخلط خلطة سريع نهائية.

نضعها في علبة داخل الثلاجة قبل الاستخدام بساعات حتى تمتزج المكونات جيدا.

تقدم الطحينة مع كل المأكولات تقريبا مثل المشاوي سواء كانت من الدجاج او الكفتة واللحمة.

يتم إعدادها جانب المخللات والسلطة الخضراء كنوع من السلطة.

يتم إضافة قطرات من زيت الزيتون على الوجه للتزيين. الوسوم عمر شويل - جدة تعرف على خطوات نجاح الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل وبمكونات رخيصة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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