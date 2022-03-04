طريقة عمل البهارات السبع في المنزل وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك

طريقة عمل البهارات السبع في المنزل هذا موضوع مقالنا اليوم، حيث نتعرف على الطريقة ببساطة ويسر كما أنها من البهارات المميزة التي تضاف للأكلات الكثيرة فتعطي الأكل نكهة ومذاق رائع، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البهارات السبع في المنزل، لذلك أعددنا لهم هذا المقال خصيصا لنقدم فية الطريقة السهلة والبسيطة في تحضير البهارات السبع.

طريقة عمل البهارات السبع في المنزل

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك الحصول على البهارات السبع ذات الطعم والمذاق المميز، وهي تحتوي على سبع أنواع من البهارات، وتتمثل مكوناتها من الآتي:

7 ملاعق كبيرة من الكزبرة الناشفة.

5 ملاعق كبيرة من الفلفل الأسود الخشن.

كمون خشن بمقدار خمسة ملاعق كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.

2 ملعقة كبيرة من كبابة صيني.

2 ملعقة كبيرة من جوزة الطيب.

2 ملعقة كبيرة من الحبهان.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات يمكنك تحضير السبع بهارات في دقيقة هذه البهارات تستخدم في جميع الأكلات اللذيذة، والطريقة من خلال النقاط التالية:

نحضر إناء ونضع به جميع المكونات على نار متوسطة، وذلك مع التقليب الجيد لمدة دقيقة.

بعدها يتم وضع المكونات جميعها في الخلاط ونقوم بطحنها جيدا.

نقوم بنخل التوابل حتى نتخلص من أي تكتلات عالقة به.

نضع التوابل في برطمان ويحفظ لحين الاستخدام.

البهارات السبع للعديد من الأكلات السريعة والأكلات الكثيرة أيضا فهي تضيف للأكل نكهة مميزة.

تخزين البهارات السبع

لتخزين كمية من البهارات السبع لفترة طويلة يجب إتباع الآتي: