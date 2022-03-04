نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنه بلدي في البيت بطعم أحلي من الجاهز مش هتشتريه من برة تاني في المقال التالي
طريقة عمل السمنه البلدي بكيلو حليب من أسهل ما يمكن اتبعه من خطوات لعمل مكون لسمن البلدي الطبيعي والمثالي في الإعداد للكثير من الوجبات التي تحتاج لمواد دهنية وبالتحديد نوع السمن، ومن المور التي لا خلاف عليها أن السمن الطبيعي الفلاحي يعد هم الأفضل من بينت أنواع السمن المستخدمة حيث أن السمن الغير طبيعي أو النباتي يعد مهدرج حيث يحتوي على الكثير من الدهون الضارة، ومن الممكن أن نستبدل هذه النوعية من السمن بنوع آخر مميز وهو السمن الطبيعي سهل التحضير والإعداد وفيما يلي نوضح أهم المكونات التي لا بد من إحضارها لعمل السمن البلدي سريع التحضير.
طريقة عمل السمنه البلدي بكيلو حليب
خطوات عمل السمنه البلدي بكيلو حليب من الممكن أن تتم فور التحضير لتلك النوعية من الدهن، ومن الممكن أن يتم تحضير السمن البلدي باستعمال كمية مناسبة من الحليب ويفضل من النوع البقري كامل الدسم، ومن خلال الاستعمال لمكونات أخرى مع الحليب من الممكن أن نقوم بالتحضير لأفضل وصفة من السمن الطبيعي.
مكونات لتحضير السمن البلدي
بالإمكان الاستعانة بالمكونات الآتية:
- لتر من الحليب.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة من الخل.
- رشة من الملح.
- وعاء ملائم.
- برطمان لحفظ السمن.
طريقة التحضير للوصفة
من الممكن التحضير لوصفة السمن البلدي السريعة من خلال اتباع خطوات بسيطة:
- يتم وضع الحليب في الوعاء الملائم وعلى نار هادئة قومي بوضع الليمون مع التقليب.
- بعد ذلك يوضع الخل مع التقليب المستمر.
- تلاحظي بعد ذلك أن الحليب قد قطع تماما وقد تكونت كتل الحليب وانفصال البروتين عن السوائل.
- تتم التصفية للمكونات الدهنية والمتكتلة.
- بعد التصفية التامة للزبد الناتج يتم وضعه في قدر مناسب.
- الزبد يتحول بفعل الحرارة على النار إلى السمن البلدي، ومن خلال تحول الزبد إلى سمن تكون في حالتها السائلة ومن الممكن أن تقومي بإضافة رشة من الملح، والتقليب، وبعد تحول الزبد بالكامل إلى سمن نقوم بحفظ السمن بعد أن يفقد حرارته الزائدة في برطمان من الزجاج ويكون محكم الغلق.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنه بلدي في البيت بطعم أحلي من الجاهز مش هتشتريه من برة تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.