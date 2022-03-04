بكيلو حليب اعملي 2 كيلو سمنه بلدي في البيت بطعم أحلي من الجاهز مش هتشتريه من برة تاني

طريقة عمل السمنه البلدي بكيلو حليب من أسهل ما يمكن اتبعه من خطوات لعمل مكون لسمن البلدي الطبيعي والمثالي في الإعداد للكثير من الوجبات التي تحتاج لمواد دهنية وبالتحديد نوع السمن، ومن المور التي لا خلاف عليها أن السمن الطبيعي الفلاحي يعد هم الأفضل من بينت أنواع السمن المستخدمة حيث أن السمن الغير طبيعي أو النباتي يعد مهدرج حيث يحتوي على الكثير من الدهون الضارة، ومن الممكن أن نستبدل هذه النوعية من السمن بنوع آخر مميز وهو السمن الطبيعي سهل التحضير والإعداد وفيما يلي نوضح أهم المكونات التي لا بد من إحضارها لعمل السمن البلدي سريع التحضير.

طريقة عمل السمنه البلدي بكيلو حليب

خطوات عمل السمنه البلدي بكيلو حليب من الممكن أن تتم فور التحضير لتلك النوعية من الدهن، ومن الممكن أن يتم تحضير السمن البلدي باستعمال كمية مناسبة من الحليب ويفضل من النوع البقري كامل الدسم، ومن خلال الاستعمال لمكونات أخرى مع الحليب من الممكن أن نقوم بالتحضير لأفضل وصفة من السمن الطبيعي.

مكونات لتحضير السمن البلدي

بالإمكان الاستعانة بالمكونات الآتية:

لتر من الحليب.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الخل.

رشة من الملح.

وعاء ملائم.

برطمان لحفظ السمن.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن التحضير لوصفة السمن البلدي السريعة من خلال اتباع خطوات بسيطة: