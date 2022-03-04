نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطايف بالقشطة بدون خميرة من أطيب الحلويات الرمضانية في المقال التالي

تعتبر القطايف بالقشطة من ألذ الحلويات الرمضانية المعروفة في كل البلاد العربية، وتتميز بطعم لذيذ ومحبب وتقدم بحشوات متنوعة مثل القشطة والمكسرات والشوكولاتة، ويقبل الكثير من الناس على شرائها وخاصة عند قدوم شهر رمضان، كما يمكننا تحضير عجينة القطايف في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها جاهزة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل القطايف بالقشطة بدون خميرة. مكونات القطايف بالقشطة

3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم (بيكنج صودا).

رشة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

4 أكواب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

2 ملعقة كبيرة ونصف سكر. الشربات 3 أكواب سكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير لعمل الشربات: نذوب السكر في الماء ثم نضيف ملعقة صغيرة عصير ليمون ونرفعها على النار وعندما يصل لشربات لدرجة الغليان نتركه على النار لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار. في طبق عميق نضع الدقيق الأبيض والملح والسميد والسكر، ثم نضيف المحلب والبيكنج بودر وكربونات الصوديوم والحليب البودرة ونقلب المكونات الجافة جيداً. في الخلاط الكهربائي نضع الماء الدافئ ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة السابقة بالتدريج ونخلط جيداً حتى يتجانس الخليط. نضع الخليط في طبق عميق ثم نتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة. ثم نقوم بوضع طاسة غير مدهونة على نار متوسطة وتترك لتسخن ثم نضع القليل من الخليط وتترك لمدة ثلاث دقائق وتأخذ لون ذهبي من أسفل فقط. ثم نخرجها على قماش نظيف ونغطيها بفوطة نظيفة حتى ننتهي من باقي الكمية. نقوم بحشو القطايف بالقشطة ونغلق الأطراف جيداً، ثم تقلي في زيت غزير وساخن مع التقليب على الجهتين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. ثم نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات البارد وتترك لمدة دقيقتين، ثم نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم وتزين بالفستق الحلبي المجروش وتقدم بألف صحة وعافية. القشطة الكريمي لحشو القطايف والحلويات المكونات 2 كوب ونصف حليب (500 مللي).

ملعقة كبيرة نشا (15 جرام).

ملعقة كبيرة دقيق (15 جرام).

ربع كوب سكر (45 جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا (5 جرام).

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير نذوب النشا والدقيق والسكر في الحليب على البارد ثم نضع المكونات على النار مع التقليب حتى يثقل القوام. نضيف الزبدة والفانيليا ثم نطفئ النار، ونترك القشطة تبرد تماماً قبل استخدامها في حشو القطايف والحلويات. الوسوم عمر شويل - جدة القطايف بالقشطة بدون خميرة من أطيب الحلويات الرمضانية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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