نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى ماسكات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية موجودة في كل بيت.. مش هتعرفي نفسك في المقال التالي
البشرة البيضاء النقية الخالية من أى عيوب أو أماكن داكنة حلم كل فتاة، وتسعى كل فتاة لجعل بشرتها صافية ولا تحتاج إلى وضع مستحضرات تجميل لإخفاء التجاعيد أو الأماكن الداكنة، كما أن مستحضرات التجميل تحتوى على مواد كيميائية تسبب أضرار للبشرة، لذلك يبحث الفتيات عن أفضل ماسك منزلى سحري يساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الغامقة فى أقل وقت وبدون تكلفة عالية، لذا سنوضح لكم أفضل ماسك منزلي يساعدك على حل هذه المشكلة.
ماسك طبيعي سحري لتنقية البشرة
الماسكات الطبيعية هى الأكثر بحثاً وتساؤلاً على محرك البحث العالمي، لعدم تسببها أى أضرار أو آثار سلبية على البشرة، كما إنها غير مكلفة وتعطى البشرة نتائج هائلة وتقضى على الأماكن الداكنة والتجاعيد والألوان غير المرغوب فيها، وتساعدك على عدم شراء الكريمات الصناعية المكلفة، فالتونر الطبيعي يساعد على توحيد لون البشرة وإزالة البقع السوداء وغلق المسام الواسعة، وجعل البشرة ناصعة البياض، لذا ينصح دائما الأطباء بالماسكات الطبيعية.
ماسك الخيار لتفتيح البشرة
يعتبر من أفضل الماسكات الطبيعية التى تساعدك على تفتيح البشرة، حيث يحتوى على مواد مؤكسدة تساعد على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الغامقة، لذا سنوضح لكم المكونات التى لابد من توافرها لتحضير ماسك الخيار لتفتيح البشرة.
- حبة خيار كاملة.
- كوب من الحليب الزبادي.
- توفير ملعقة كبيرة من السكر الخشن.
خطوات تحضير ماسك الخيار لتفتيح البشرة
يمكنك تحضير ماسك الخيار والحليب لتفتيح البشرة داخل المنزل، بكل سهولة وبدون تكلفة، كما يساعدك على التوفير بدلاً من شراء مستحضرات التجميل المكلفة، لذا سنوضح الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير الوصفة والحصول على بشرة نقية خالية من العيوب، فلابد من إتباع الخطوات التالية.
- نحضر كبة الخلاط الكهربائي.
- نضع الخيار والحليب الرائب والسكر فى الخلاط.
- نفرم الخليط جيداً.
- نضع الخليط على الوجه بشكل متساوي ويترك لمدة نصف ساعة.
- تكرر الوصفة مرتين فى الأسبوع للحصول علي بشرة نقية خالية من أي عيوب.
- لا تسبب الوصفة أى أضرار على البشرة فهى طبيعية 100% وتعطى نتائج هائلة فى بياض البشرة ونضارتها.
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