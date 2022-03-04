بكوب حليب أعملي أحلي برطمان نيوتلا في الخلاط بطريقة سهلة وطعم أحلي وأوفر من الجاهز

بكوب حليب عمل شيكولاته نيوتلا من الممكن أن تتم تلك الخطوة وبمنتهى السهولة حيث تعتبر طريقة التحضير للوصفة من النوتيلا من خلال استعمال مكونات بسيطة، ومن السهل الحصول على النوتيلا من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، وتحضير المكونات التي تتطلبها الوصفة، ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات التحضيرية لتلك الوصفة من النوتيلا المميزة بالطعم الأفضل والمذاق الرائع وبأعلى مستوى من الجودة مثل الوصفة الأصلية الجاهزة التي نشتريها من المحلات.

بكوب حليب عمل شيكولاته نيوتلا

بكوب من الحليب من الممكن عمل شيكولاته نيوتلا وبأسهل المقادير ووصفة صحية وآمنة ومن دون أن يكون هناك أي مواد حافظة بخليط النوتيلا، ومن الممكن أن نقوم بعمل تلك الوصفة باستعمال تلك المكونات البسيطة الصحية الآتي ذكرها في الفقرة القادمة:

مكونات لعمل وصفة النوتيلا البيتي:

من الممكن أن نقوم بالتحضير للنوتيلا من خلال الاستعمال للمكونات القادمة:

كوب من الحليب.

ربع كوب من مكون الكاكاو الخام.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من البندق ويكون محمص.

ملعقة من الفانيليا.

مكعب صغير من الزبد.

ربع كوب من الحليب البودرة.

طريقة التحضير للوصفة

من السهل أن تقومي بالإعداد لتلك الوصفة من خلال الاتباع للخطوات الآتية: