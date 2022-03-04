بكوب حليب أعملي أحلي برطمان نيوتلا في الخلاط بطريقة سهلة وطعم أحلي وأوفر من الجاهز

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بكوب حليب عمل شيكولاته نيوتلا من الممكن أن تتم تلك الخطوة وبمنتهى السهولة حيث تعتبر طريقة التحضير للوصفة من النوتيلا من خلال استعمال مكونات بسيطة، ومن السهل الحصول على النوتيلا من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، وتحضير المكونات التي تتطلبها الوصفة، ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات التحضيرية لتلك الوصفة من النوتيلا المميزة بالطعم الأفضل والمذاق الرائع وبأعلى مستوى من الجودة مثل الوصفة الأصلية الجاهزة التي نشتريها من المحلات.
بكوب حليب عمل شيكولاته نيوتلا
بكوب من الحليب من الممكن عمل شيكولاته نيوتلا وبأسهل المقادير ووصفة صحية وآمنة ومن دون أن يكون هناك أي مواد حافظة بخليط النوتيلا، ومن الممكن أن نقوم بعمل تلك الوصفة باستعمال تلك المكونات البسيطة الصحية الآتي ذكرها في الفقرة القادمة:
مكونات لعمل وصفة النوتيلا البيتي:
من الممكن أن نقوم بالتحضير للنوتيلا من خلال الاستعمال للمكونات القادمة:
- كوب من الحليب.
- ربع كوب من مكون الكاكاو الخام.
- نصف كوب سكر بودرة.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من البندق ويكون محمص.
- ملعقة من الفانيليا.
- مكعب صغير من الزبد.
- ربع كوب من الحليب البودرة.
طريقة التحضير للوصفة
من السهل أن تقومي بالإعداد لتلك الوصفة من خلال الاتباع للخطوات الآتية:
- يتم طحن البندق حتى نحصل عليه بودرة تماما ومن ثم يضاف السكر مع الحليب.
- بعد الإضافة للسكر والحليب والخلط الجيد هما مع البندق المطحون نقوم بإضافة كل المكونات بالتدريج لدورق الخلاط ومن دون استعمال الزيت.
- بعد الخلط نضيف كمية الزيت ولكن بالتدريج.
- نجد أن القوام الخاص بخليط النوتيلا يزيد شيء فشئ ومن ثم نتوقف عن الإضافة للزيت حتى نحصل على القوام المطلوب والمعروف للنوتيلا.
بعد ذلك يتم وضع كل كمية النوتيلا في البرطمان الملائم مع إحكام الغلق للبرطمان وحفظ النوتيلا في الثلاجة.
- من الممكن أن يتم استعمال النوتيلا في حشو مختلف الفطائر والسندويتشات، وتعتبر وصفة النوتيلا البيتي من أكثر الوصفات الصحية والتي من الممكن إعدادها بكل سهولة في البيت وتكون أفضل من الجاهزة ومغذية جدا للطفل.
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