أحلي كنافة شرقية بالمهلبية الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات

الكنافة بالمهلبية من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر، كما أنها مفضل تناولها في كل المناسبات وكل السهرات الرمضانية وذلك بسبب تمييزها بطعمها اللذيذ والرائع، وتعتبر الكنافة بالمهلبية من اكثر الحلويات الشهية والتي يحبها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والكنافة بالمهلبية مشهور تناولها جدا في بلاد الشام وبرغم سهولتها يصعب عند بعض الاشخاص عملها ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية في المنزل لعمل ألذ وأطعم كنافة بالمهلبية.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية ومكوناتها

المكونات

مكونات الشربات

– كوبان من الماء.

– كوبان من السكر.

– ملعقه كبيرة من عصير الليمون

مكونات الكنافة

كيلو كنافة.

نصف كوب من السمن البلدي او الزبدة السايحة علي حسب الرغبة.

ربع كوب من السكر البودره.

مكونات المهلبية

كيلو لبن.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

إثنين علبة قشطة.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة عمل الشربات

نضع كوب من السكر وكوب من الماء وملعقة كبيرة من الليمون علي النار حتي يثقل ويصل الي القوام المناسب ثم نرفعها من النار.

طريقة عمل الكنافة

نحضر وعاء عميق ونضع به الكنافة ثم نقطع الكنافه جيدا لقطع صغيرة ونضع عليها السمن البلدى أو الزبدة علي حسب الرغبة ونخلطها جيدا في الكنافه ثم نضيف عليها السكر البودرة ونخلطها جيدا.

طريقه عمل المهلبية