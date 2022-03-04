أسهل وصفة لعمل فطيرة الشاورما الإيطالية في البيت مثل المطاعم وإعداد الشاورما التركية

طريقة عمل فطيرة الشاورما في الفرن بأسهل وأبسط الخطوات في المنزل، تختلف طريقة عمل فطيرة الشاورما وفقا الى البلد التي تصنع فيها هذه الفطائر، وما تتمتع به هذه البلد من أضافه نكهات خاصة بها، وبالرغم من هذا الاختلاف فإننا نجد في مثل هذه الفطائر المحبوبة لدى الكبار والصغار وفي كل مكان مذاق رائع يجذب اليه الكثير من مختلف الأعمار، ونجد في هذا الصدد الفطائر الإيطالية والتركية، بالإضافة الى العربية الأصيلة.

فطيرة الشاورما الإيطالية

سنتعرف الآن علي مكونات اللازمة لإعداد فطيرة شاورما دجاج وأيضا العجينة الخاصة بها فيما يلي:

متطلبات عمل الفطائر والحشو الخاص بها تتمثل في 5 ملاعق زيت مع 4 من ملاعق الحليب.

ملعقة واحدة من الملح مع 4 كوب من الطحين “الدقيق” وملعقة من كل من الخميرة والسكر.

تحتاج العجينة الى كمية قليلة من الماء من اجل العجن.

صدر دجاج مخلي من العظم مع عدد 1 من ثمرة الطماطم وملعقة طحينه وملعقة توابل وملح وفلفل.

عدد بصلة واحدة مع ملعقتين بقدونس وملعقتين سمسم مع عدد بيضة واحدة.

طريقة عمل فطيرة بالشاورما

يتم إدماج المكونات الجافة معا من الدقيق والملح وما الى ذلك في العجان، ثم أضيفي الماء بصورة تدريجية حتى تتماسك العجين.

ضعي الخميرة المذابة في السكر على العجين واتركيه حتى يتخمر ويرتفع.

وفي أثناء تخمر الفطائر قومي بصنع الحشو عن طريق تقليب مكونات الدجاج مع الطماطم والبصل والبهارات على نار هادئة.

ثم افردي العجين وقومي بوضع الحشو البارد في الوسط مع اللف على هيئة سويسرول.

بعد الانتهاء زيني اعلي العجين بالبيض المخفوق والسمسم وتؤكل مع الطحينة.

خطوات عمل الشاورما التركية

طريقة عمل فطيرة الشاورما التركية تتمثل في إعداد الخطوات الأتية:

أضافه الطحين مع الملح والفلفل والبهارات والخميرة وتركها قليلا في الفرن بمدة 10 من الدقائق.

قومي بتحضير الحشو عن طريق تشويح اللحم وأضافه اليه الطماطم والبصل والتوابل اللازمة.

اعملي على حشو الفطيرة بالحشو المطلوب ثم ادخلي فطيرة الشاورما في الفرن مع إشعال الشواية.

عندما يحمر وجه الفطائر أخرجيها من الفرن وتقدم ساخنة.

طريقة لف فطائر الشاورما