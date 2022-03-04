طريقة تحضير فطيرة الراعي شيبرد باي ألذ وأشهر الفطائر العالمية

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير فطيرة الراعي المسماة بفطيرة شيبرد باي أحد ألذ وأشهر الفطائر العالمية، نقدم لكم اليوم واحدة من وصفات الفطائر اللذيذة التي يرجع أصلها إلى أوربا الغربية وهي فطيرة الراعي، واحدة من الأطباق البسيطة والمليئة في نفس الوقت بالكثير من العناصر التي يحتاجها الجسم، حيث تعتمد في تحضيرها على البطاطس واللحم المفروم وبعض الإضافات الأخرى؛ لذا فهي تعد وجبة غذائية متكاملة تسد جوعك.

تحضير فطيرة الراعي شيبرد باي

المكونات لامطلوبة لعمل فطيرة الشيبرد باي:

كيلو بطاطس + 2 جزرة مبشورة بصلة مقطعة.

نصف كيلو لحم مفروم.

4 ملاعق كبيرة زيت + ملعقة كبيرة صلصة.

أي نوع خضار مجمد محبب.

كوب حليب ساخن + بيضة.

نصف كوب جبنة بارميزان أو جبنة رومي أو أي نوع آخر محبب.

قطعة زبدة كوب مرقة أو شوربة.

3 فصوص ثوم مفرومين.

القليل من بودرة جوزة الطيب.

2 ملعقة كبيرة صويا صوص زعتر، روزماري، فلفل أسود وملح حسب الرغبة.

نأخذ البطاطس ونقشرها ثم نقطعها إلى قطع كبيرة ونضعها بعد ذلك في إناء مع إضافة ماء بارد ونرفعه على النار حتى يتم سلقها، وأثناء هذا نقوم بتجهيز الحشوة بتحضير مقلاة ونرفعها على النار ونضف الزيت وبعد أن يسخن نضف اللحم المفروم في نصف المقلاة، وفي النصف الآخر نضف قطع البصل ثم نقلب وبعد ذلك نضف الملح والفلفل الأسود، وبعد أن يأخذ اللحم لون نضعه جانباً في المقلاة ثم نضف الثوم المفروم في الجانب الفارغ، ونقلبه حتى يأخذ لون ثم نقلب المكونات مع بعضها وبعد ذلك نضف الزعتر والروزماري مع إضافة الجزر المبشور، ثم نقلب جيداً وبعد ذلك نقوم بإضافة الصلصة والشوربة ونقوم بالتقليب جيداً ثم نغطي المقلاة ونترك الحشوة تغلي لمدة 10 دقائق تقريباً.

فطيرة الراعي بأسهل طريقة

بعد ذلك نضف الصويا صوص مع إضافة بسلة أو ذرة أو أي نوع خضار مفضل لكم ونضف أيضاً كوب ماء، ثم نقلب جيداً ونغطي المقلاة ونتركها مرة أخرى حتى يتم تسوية الخضار، ومن جانب آخر بعد سلق البطاطس نضعها في وعاء ونضف إليها مكعب الزبدة والجبنة مع إضافة الحليب، ثم نقوم بهرس البطاطس مع إضافة ملح، فلفل أسود وبودرة جوزة الطيب ثم نهرس حتى يصبح الخليط كريمي، وبعد ذلك نقوم بإضافة البيضة ونقلب جيداً حتى يصبح الخليط كريمي ناعم.

بعد ذلك نحضر قالب بايركس ونضع حشوة اللحم المفروم في قاعدة القالب، ثم نضف خليط البطاطس ونوزعه بشكل متساوي ثم نساوي السطح وبعد ذلك باستخدام الشوكة نصنع شكل خطوط، وعلى السطح نضع رشة من الجبنة ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة 170 مئوية، رف أوسط حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى وبعد ذلك يتم التقطيع وتصبح جاهزة للتقديم.