نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة البرتغالية بوم بوم بدون بيض وبدون فرن في خطوة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكي سيدتي العديد من أنواع الكيكات المحبة بالفعل لدى جميع أفراد الأسرة، وبطرق سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة دائما بداخل مطبخك والأن سوف نتناول طريقة عمل كيك بوم بوم البرتغالية بدون بيض وبدون فرن.

مكونات عمل كيك بوم بوم بدون بيض بدون فرن :

يلزم لعمل الكيكة البرتغالية البارده (يوم بوم) توافر المكونات والمقادير الأتية فهي تعد بسيطة في طريقة تحضيرها وأيضاً في مكوناتها لكونها متاحة في كل مطبخ.

3 كوب شوكولاته.

2 كوب حليب بودره.

كوب زبادي.

2 ونص كوب حليب مكثف محلي.

طريقة عمل وتحضير كيك بوم بوم:

أولاً نقوم بتسيح الشوكولاتة على بخار ماء. ثم نقوم بإحضار الوعاء المخصص لعمل الكيك و نقوم بتغطيته بالشوكولاتة في جميع الأتجاهات. ثم ندخله في الثلاجه حتى تجمد الشوكولاتة ويلزم أن تكون طبقة الشيكولاتة سميكة. ثم نبدأ بإضافة الطبقة الأخرى على الشوكولاته. في وعاء على النار نقوم بوضع الكريمة ثم الحليب المحلي المكثف والزبادي والحليب البودر ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تمتزج. نستمر في التقليب على النار حتى نحصل على قوام متماسك. ثم نتركها يبرد تماماً ثم نضيفها على طبقة الشوكولاتة ونقوم بتغطية وجه الصينية بطبقه أخرى من الشكولاته وندخلها الثلاجة مره أخري لمدة ساعه. نقوم بتقطيعها وتقديمها وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل الليزي كيك:

تعتبر من أسرع الكيكات الشهية اللذيذة فهي لا تستغرق وقت أبداً ولا تحتاج إلى الفرن، لعمل تلك الكيك تتبع الأتي لعمل الطبقة الأولى يجب توافر المكونات الأتية كما يلي :-

نصف كيلو بسكويت سادة.

3 كوب حليب.

2 ملعقه كبيره زبده.

ثلاث معالق كبيره كاكاو خام.

ثلاث معالق كبيرة سكر.

كوب شوكولاتة خام

لعمل الجناش يجب توافر المكونات الأتية:-

كوب كريمه خفق.

كوب شوكولاته خام.

يجب لعمل الطبقة الثانية من الليزي كيك توافر المكونات الأتية كما يلي :

علبة حليب مكثف

كوب شيكولانةخام.

ملعقه كبيره زبده.

نصف كيلو بسكويت ساده.

طريقة عمل وتحضير الليزي كيك:-

نبدء بتحضير الطبقة الأولى نكسر البسكويت متوسط الحجم. في وعاء على النار نقوم بوضع الحليب والسكر والزبدة الكاكاو و نقلبهم جيداً ثم نقوم بإضافة الشوكولاتة ونقلب حتى تذوب تماماً. ثم نقوم بصب الخليط على خليط على البسكويت ونقلب حتى يمتزج معاً. نحضر صينية ونضع بها ورقه زبده ونضع بها مكونات الليزي كيك ونضعها في الثلاجة. نبدء في تحضير الجناش في وعاء على النار ثم نقوم بوضع الكريمه وعليها الشوكولاتة ونقلب جيداً حتى تذوب الشوكولاتة. ثم نقوم بسكب خليط الشوكولاتة على الليزي كيك وتزينها حسب الرغبة والمحبب لديكي بقطع الفواكة الصغيرة أو الكريز ثم نضعها في الثلاجه مره أخرى.

يمكن بعد قلب الكيك في طبق التقديم نسكب عليه صوص كراميل جاهز أو محضر بالمنزل وسوف نتناول طريقة تحضيره كما يلي.

مكونات عمل صوص الكراميل:

1 كوب سكر ناعم.

ربع كوب ماء دافئ.

1 كوب كريمة .

ملعقة كبيرة زبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

طريقة تحضير صوص الكراميل :

في طاسة نضع مقدار السكر والماء ونتركهم على النار مع التقليب من وقت لآخر حتى يأخذ اللون الذهبي المكرمل. ثم نطفئ النار ونضع الكريمة ونقلب ثم نشعل النار مرة أخرى حتى تتجانس المكونات معاً. نتركه يبرد ثم نستخدمه في تزين الكيك البرتغالي الشهي.

مكونات عمل كيكة القهوة الباردة:

كيكة القهوة الباردة تعد من أشهى وأسهل أنواع الحلوى ولتحضيرها يجب توافر المكونات الأتية كما يلي:-

سويسرول شوكولاتة جاهز.

2 ملعقة قهوة.

علبة حليب المكثف محلى.

علبة قشطة.

ربع كوب ماء مغلي.

كوب مكسرات.

كوب سكر ناعم.

2ملعقة جبنة كريمية.

طريقة تحضير كيكة القهوة الباردة :

أولاً نقوم بتقطيع السويسرول إلى شرائح رفيعة ونقوم بفردها في صينية. نخلط الجبنة الكريمية مع الحليب المكثف المحلى جيداً. ثم نقوم بإضافة ملعقة القهوة المذابة في الماء وخلط المكونات جيداً. ثم نسكب الخليط كطبقة فوق شرائح السويسرول. نزين وجه الكيك بالمكسرات والكريمة المخفوقة ونضعها في الثلاجة إلى أن تتماسك الطبقات وتقديم باردة.

مكونات عمل كيكة الموز:

2 كوب دقيق أبيض.

4 حبات موز.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب سكر.

كوب حليب.

نصف كوب زيت.

رشة ملح.

3 بيضات.

طريقة عمل كيكة الموز: