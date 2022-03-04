“هشة ومش هتهبط”.. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية بالمقادير وبأقل تكاليف

تعد طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية من بين أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل ربات البيوت في المنازل العربية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب رغبة البعض في عمل الكيكة العادية الاسنفجية بالطريقة التي تجعلها تشبه الموجودة في أرقى المطاعم والمحال التحارية، ولذا خلال هذه السطور ستكونوا في جولة سريعة مع أبرز أسرار عمل الكيكة الاسفنجية العادية وكذلك أبرز النصائح التي يجب أن تضعها ربة المنزل في الحسبان عند البدء في عمل الكيكة.

مقادير عمل الكيكة الاسنفجية العادية

قبل الحديث حول أبرز طريقة لعمل الكيكة العادية الاسنفجية، دعنا في البداية نتطرق للحديث حول أهم المقادير التي يستخدمها أشهر شيفات الوطن العربي عند صنع الكيك، وهي على هذا النحو التالي:

2 كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

كوب وربع من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح بجانب ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات ومعها كوب إلا من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

طريقة تحضير الكيكة الاسنفجية العادية