طريقة عمل لانشون الفراخ بدون إضافات متعددة وتكلفة بسيطة جدا، يعشق الملايين حول العالم تناول اللانشون بمختلف نكهاتة، حيث يوجد بعض الانواع التي تصنع من اللحم والبعض الاخر من الفراخ، ولذلك نوفر لكم وصفة لانشون الدجاج بدون جبن متعددة وتكلفة مرتفعة، وكذلك بطريقة صحية آمنة ومضمونة، حيث لا تستخدم بها أوراق الاستريتش رول والتي يلجأ إليها البعض من اجل تسوية اللانشون باستخدامها، ولصعوبة الطرق المنتشرة من اجل تحضير تلك الوصفة، سوف نتيح لكم فرصة مميزة لتجربة وصفة رائعة لشيف متالقة للغاية، وسوف نتلقى تعليقاتكم في صندوق الوصف المتاح عبر موقعنا ثقفني في هذا التقرير.

طريقة عمل لانشون الفراخ بدون إضافات متعددة

إليكم متابعينا طريقة عمل لانشون الفراخ بدون إضافات متعددة وتكلفة بسيطة جدا، حيث تحتاجي الي مكونات بسيطة للغاية سوف نستعرضها معكم بدون تكلفة عالية، فقط احضري تلك المكونات البسيطة واستعدي لتحضير وصفة روعة من لانشون الدجاج ستبهر ضيوفك ويتساءل عن طريقتها كل من يتذوقها لديكي

1 كيلو من الدجاج.

بصلة.

ورق غار.

ملح.

معلقة من البهارات السبع.

جزرة.

4 معالق جيلاتين.

كوب ونصف من مرقة الدجاج الناتجة عن سلق الدجاج.

خطوات تحضير اللانشون في المنزل

تابعي معنا بشرح اوضح خطوات تحضير لانشون الدجاج في المنزل بدون منكهات واضافة جبن، ولكن الخطوات التي نحن علي صدد عرضها هامة للغاية، وبالرغم من كونها بسيطة، الا انها تحتاج الي تركيز شديد