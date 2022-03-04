بطريقة عبقرية وتتبيلة وهمية..سر عمل الفراخ المشوية في الفرن بدون دخان زي المطاعم بالظبط

سر عمل الفراخ المشوية في الفرن بدون دخان، تعتبر الفراخ المشوية من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث أنها تتميز بالطعم الشهي والمذاق اللذيذ وتوجد الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها من أجل عمل الفراخ المشوية، بالإضافة إلى أن الفراخ المشوية من أخف وصفات الفراخ التي يمكن تحضيرها حيث أنها لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، وسوف نوضح في المقال بعض طرق تجهيز الفراخ المشوية.

سر عمل الفراخ المشوية في الفرن بدون دخان

يمكن تحضير الفراخ المشوية عن طريق طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل الفراخ المشوية

دجاجة كاملة أو قطع من الدجاج.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة من الطماطم.

ثلاث فصوص من الثوم.

زيت.

ملح وفلفل أسود.

بهارات فراخ.

علبة من الزبادي.

كزبرة ناشفة.

عصير ليمونه.

رشه من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشه من القرفة.

طريقة تحضير الفراخ المشوية

في الكبة الكهربائية أو باستخدام المبشرة اليدوية يتم فرم حبة البصل والطماطم.

بعد ذلك يتم إضافة باقي المكونات إلى البصل والطماطم ومزجهم مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

يتم عمل فتحات في الدجاج من الخارج، ويتم إدخال التتبيلة داخل هذه الفتحات وتحت الجلد وكن جميع الاتجاهات.

ويتم ترك الفراخ داخل التتبيلة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو على الأقل لمدة ساعة.

بعد ذلك يتم وضع قطع الفراخ داخل صينية وتغطيتها بورق الألومنيوم.

وإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تمام النضج.

طريقة الدجاج المشوي

يمكن اتباع الخطوات التالية لتحضير الدجاج المشوي داخل الفرن:

مكونات الدجاج المشوي

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ست ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقتين كبيرتين من الكاتشب.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

فلفل أسود وملح.

دجاجة كاملة أو صدور على حسب الرغبة .

طريقة تحضير الدجاج المشوي في البيت