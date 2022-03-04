على طريقة المحلات الكبيرة الهريسة السورية في المنزل ناجحة ومضمونة

تعتبر الهريسة من الحلويات العربية المشهورة والتي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ ويحبها الكبار والصغار لمذاقها الجميل وتعتبر الهريسة السورية من الوصفات البسيطة وسريعة التحضير ويمكن تقديمها للضيوف وفي المناسبات ومكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للصحة وتعطي الجسم طاقة وحيوية ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير الهريسة في المنزل بدلا من شرائها من محلات الحلويات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الهريسة السورية الرائعة.

مكونات عمل الهريسة السورية في المنزل

ربع كيلو جرام من السميد

كيس من البيكنج باودر

علبة من الزبادي الأبيض

كوب من السكر الأبيض الناعم

ملعقة كبيرة من الزبدة

كمية كافية من المكسرات والزبيب حسب رغبتكم

مكونات عمل الشربات

كوب كبير من السكر

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة من ماء الورد

طريقة تحضير الشربات

نحضر إناء ونضع به الماء والسكر على نار عالية مع التقليب جيدا حتى يذوب السكر تماما ونترك الخليط حتى يبدأ الغليان.

عندما يبدأ الخليط يغلي نقوم بوضع عصير الليمون ونقلب الخليط جيدا ثم نضع ملعقة ماء الورد ونقوم بتقليب الخليط جيدا ونتركه لمدة خمس دقائق حتى يصبح ثقيل.

نرفع الشربات من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام.

طريقة عمل الهريسة السورية في المنزل