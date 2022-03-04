طريقة صنع بلح الشام المقرمش في المنزل بطعم رائع شهي مثل محلات الحلواني

بلح الشام حلويات جميلة ومفيدة للجميع، ومن الحلويات الشعبية والشرقية، يحبها جميع الأشخاص، وهي من الحلويات الجميلة والرائعة، ويقوم الأشخاص بشرائها بكثرة من محلات الحلويات والمخبوزات، وسعرها بسيط وطعمها رائع، و دقيق السميد فوائد عديدة يحتاجها الجسم، وبلح الشام يمكن عمله من دقيق السميد أو دقيق الحلويات الأبيض على حسب الرغبة وعلى حسب الوصفة المطلوبة، يبحث الكثير على محرك البحث عن طرق إعداد بلح الشام وخصوصًا بلح الشام المقرمش، حيث تعطي القمرية طعما ومذاق رائع، والأطفال يحبون المقرمش بكثرة وأكثر من الغير مقرمش، ويفضلونه مليء بالعسل والقرمشة، ويبحث الأشخاص عن سر قرمشة بلح الشام، حيث يقوموا بإعداد ولكن لا يكون بالقرمشة المطلوبة والمرغوب في طعمها وتحضيرها، لذلك نقوم بشرح طريقة طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل، حيث يوجد العديد من الطرق والوصفات، وأنواع عديدة من بلح الشام.

مكونات تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل

كوبان من الدقيق سواء سميد أو دقيق أبيض.

ملعقتين كبيرة من النشا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة زعفران.

كوب من الماء للعجن.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خمس بيضات متوسطة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان الناعم.

طريقة صنع بلح الشام المقرمش