نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع بلح الشام المقرمش في المنزل بطعم رائع شهي مثل محلات الحلواني في المقال التالي
بلح الشام حلويات جميلة ومفيدة للجميع، ومن الحلويات الشعبية والشرقية، يحبها جميع الأشخاص، وهي من الحلويات الجميلة والرائعة، ويقوم الأشخاص بشرائها بكثرة من محلات الحلويات والمخبوزات، وسعرها بسيط وطعمها رائع، و دقيق السميد فوائد عديدة يحتاجها الجسم، وبلح الشام يمكن عمله من دقيق السميد أو دقيق الحلويات الأبيض على حسب الرغبة وعلى حسب الوصفة المطلوبة، يبحث الكثير على محرك البحث عن طرق إعداد بلح الشام وخصوصًا بلح الشام المقرمش، حيث تعطي القمرية طعما ومذاق رائع، والأطفال يحبون المقرمش بكثرة وأكثر من الغير مقرمش، ويفضلونه مليء بالعسل والقرمشة، ويبحث الأشخاص عن سر قرمشة بلح الشام، حيث يقوموا بإعداد ولكن لا يكون بالقرمشة المطلوبة والمرغوب في طعمها وتحضيرها، لذلك نقوم بشرح طريقة طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل، حيث يوجد العديد من الطرق والوصفات، وأنواع عديدة من بلح الشام.
مكونات تحضير بلح الشام المقرمش في المنزل
- كوبان من الدقيق سواء سميد أو دقيق أبيض.
- ملعقتين كبيرة من النشا.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة زعفران.
- كوب من الماء للعجن.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- خمس بيضات متوسطة الحجم.
- نصف ملعقة كبيرة من الحبهان الناعم.
طريقة صنع بلح الشام المقرمش
- في إناء كبيرة على النار نقوم بوضع الماء والزيت والزعفران وتقليبهم بشكل جيد، ونستمر في وضعه على النار حتى يغلي.
- في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق ونضع عليه الحبهان البودرة، وتقليبهم معًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق في الإناء الذي به ماء وزيت مغلي، ونقوم بتقليبه وعجنها جيدًا حتى يتماسك وتصبح عجينة.
- نقوم بوضع العجينة في المضرب أو العجان، ونستمر في التقليب لكي تبرد العجينة، ويتم إخراج السخونة منها.
- نقوم بإضافة البيض واحدة ونعجنها ثم نضيف الأخرى وهكذا، أي يتم إضافة واحدة بعد الأخرى.
- نقوم بوضع العجينة في الثلاجة مدة قليلة، بعد ذلك نقوم بإخراجها ووضعها في كيس حلواني أو قمع التزيين، ونقوم بتسخين الزيت جيدًا في الطاسة، وتقطيع بلح الشام باستخدام القمع ووضعه في الزيت الساخن، ونقوم بتحريكه حتى يتم تحميره من على الوجهين.
- يكون الفطر محضر مسبقًا وبارد، ونخرج بلح الشام من الزيت الساخن بعد نضجه وتحميره وتوضع في القطر البارد وتقليبه، يتشرب جزء من الشربات وبعد ذلك نقوم بتقديمه.
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