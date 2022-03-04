طريقة عمل شيكولاتة باونتي في المنزل بمكونات سهلة

تعتبر شيكولاتة باونتي من أفضل أنواع الشيكولاتة المشهورة في العالم ويحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال يقبلون على شرائها من الخارج لذلك يفضل الأمهات تحضيرها في المنزل لأنها غالية الثمن لكن مكوناتها في المنزل وبسيطة وسريعة التحضير وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم لأنها تحتوي على جوز الهند وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير شيكولاتة باونتي.

مكونات عمل شيكولاتة باونتي في المنزل

أربعة أكواب من جوز الهند المبروش

نصف كيلو جرام من الشيكولاتة

ملعقة صغيرة من النشا

رشة من الملح

علبة من اللبن المكثف المحلى

طريقة عمل شيكولاتة باونتي في المنزل

نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به اللبن المكثف المحلى والملح والنشا وجوز الهند ونقوم بتقليب المكونات مع بعضهم باستخدام ملعقة كبيرة حتى تتماسك المكونات وتتكون لدينا عجينة الباونتي.

ثم نقوم بتشكيل عجينة الباونتي على شكل دوائر أو مستطيلات حسب رغبتكم بواسطة اليد.

بعد ذلك نضع قطع الباونتي في صينية بها ورق زبدة ونتركها في الثلاجة حتى تتماسك العجينة لحين تحضير الشيكولاتة

ثم نحضر الشيكولاتة في حمام مائي فنحضر وعاء ونضع به الشيكولاتة ونحضر وعاء آخر ونضع في نصف ماء ونتركه على نار هادئة حتى يسخن ثم نضع به وعاء الشيكولاتة مع ضرورة التأكد من عدم ملامسة وعاء الشيكولاتة قاع وعاء الماء مع الاستمرار في التقليب حتى تذوب الشيكولاتة تماما ونقوم برفعها من الماء الساخن.

بعد ذلك نخرج قطع الباونتي من الثلاجة ونقوم بغمسها في الشيكولاتة الذائبة باستخدام ملعقة كبيرة يكون بها ثقوب لتصفية الشيكولاتة الزائدة أو شوكة.

ثم نرفع قطع شيكولاتة الباونتي من الشيكولاتة الذائبة على صينية بها ورق زبدة ونقوم بتركها في الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة حتى تجف وتتماسك قطع الشيكولاتة جيدا.

ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها للضيوف أو الأطفال، وبالهنا والشفا.

سر نجاح شيكولاتة باونتي