فطيرة بطاطس بالجبنة ألذ عشاء خفيف سريع بطعم خرافي رائع

فطائر خفيفة للعشاء من البطاطس لذيذة وخفيفة وسريعة التحضير يمكن صنعها في منزل، فلن تحتاري بعد الآن في إعداد وجبات مختلفة وتجددي في وصفاتك بالمطبخ لتقديمي لأسرتك كل يوم ما هو جديد بأطعمة مختلفة وبمكونات بسيطة متوفرة لديكم في المطبخ، وضيفي من ضمن تلك الوجبات وجبة فطيرة بطاطس الهشة لها طعم خرافي رائع لذيذ بقوام مطاطي تمتزج مع جبن موتزاريلا وتقدم كوجبة إفطار أو عشاء على حسب رغبتك.

فطيرة بطاطس ألذ عشاء خفيف يقدم لأسرتك

سنحضر لكم في السطور التالية أكثر من طريقة لعمل فطيرة البطاطس بمكونات متوفرة ستعد ألذ فطيرة بطاطس بكمية تكفي كل أسرتك ستنال إعجاب كل من يتناولها.

مكونات فطيرة بطاطس بالجبن

نحتاج إلى عدد 4 ثمرات من بطاطس مسلوقة ومقشرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت. بيضة واحدة بحرارة المطبخ. كوب ونصف الكوب من دقيق.

مكونات حشو فطيرة البطاطس

كوب من دجاج شرائح. كوب من برش جبنة. شرائح من زيتون. ثمرة طماطم مقطعة. ثمرة فلفل مقطعة. ملح وفلفل اسود. ربع ملعقة بابريكا. ربع ملعقة صغيرة من بصل بودر. ربع ملعقة صغيرة من ثوم بودر.

لتزيين فطيرة بطاطس

برش جبنة. شرائح من طماطم. رشة من زعتر.

فطيرة بطاطس بالجبنة وجبة خفيفة سريعة