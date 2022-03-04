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عمر شويل - جدة فطيرة بطاطس بالجبنة ألذ عشاء خفيف سريع بطعم خرافي رائع - ثقفني
فطائر خفيفة للعشاء من البطاطس لذيذة وخفيفة وسريعة التحضير يمكن صنعها في منزل، فلن تحتاري بعد الآن في إعداد وجبات مختلفة وتجددي في وصفاتك بالمطبخ لتقديمي لأسرتك كل يوم ما هو جديد بأطعمة مختلفة وبمكونات بسيطة متوفرة لديكم في المطبخ، وضيفي من ضمن تلك الوجبات وجبة فطيرة بطاطس الهشة لها طعم خرافي رائع لذيذ بقوام مطاطي تمتزج مع جبن موتزاريلا وتقدم كوجبة إفطار أو عشاء على حسب رغبتك.
فطيرة بطاطس ألذ عشاء خفيف يقدم لأسرتك
سنحضر لكم في السطور التالية أكثر من طريقة لعمل فطيرة البطاطس بمكونات متوفرة ستعد ألذ فطيرة بطاطس بكمية تكفي كل أسرتك ستنال إعجاب كل من يتناولها.
مكونات فطيرة بطاطس بالجبن
- نحتاج إلى عدد 4 ثمرات من بطاطس مسلوقة ومقشرة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت.
- بيضة واحدة بحرارة المطبخ.
- كوب ونصف الكوب من دقيق.
مكونات حشو فطيرة البطاطس
- كوب من دجاج شرائح.
- كوب من برش جبنة.
- شرائح من زيتون.
- ثمرة طماطم مقطعة.
- ثمرة فلفل مقطعة.
- ملح وفلفل اسود.
- ربع ملعقة بابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من بصل بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من ثوم بودر.
لتزيين فطيرة بطاطس
- برش جبنة.
- شرائح من طماطم.
- رشة من زعتر.
فطيرة بطاطس بالجبنة وجبة خفيفة سريعة
- بعد سلق بطاطس تهرس جيدا ويرش عليها الملح والفلفل الأسود والبيضة والدقيق وتخلط مكونات معا مع العجن ثم نضيف عليها الزيت وتعجن مرة أخرى لتكون عجينة طرية.
- ثم تترك العجينة جانباً لمدة ربع ساعة لحين تحضير حشو الفطيرة، في طاسة يضاف زيت مع نصف كمية العجينة وتفرد باليد على الطاسة نضع الحشو المكون من شرائح دجاج رفيعة وزيتون وشرائح الطماطم، والفلفل الرومي وبرش جبنة وفي نهاية رشة ملح مع بابريكا والثوم والبصل البودرة وفي نهاية مزيد من شرائح دجاج.
- ثم افردي قطعة من عجين بطاطس ما بين يديك وضعيها على وجه الفطيرة بحيث كل قطعة تفرد ويضاف بجانبها قطعة أخرى حتى تفرد كلها على وجه فطيرة بطاطس لتغطي الحشو وتغلق الأطراف بإحكام.
- تترك فطيرة بطاطس على النار الهادئة لمدة ربع ساعة عندما تتماسك من أسفل تقلب الفطيرة لتأخذ نفس اللون الذهبي من جانب الآخر.
- ثم نضع على الوجه بعد أن ينضج شرائح من الجبن مع شرائح طماطم ورشة الزعتر في النهاية وتغطى وتترك لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبنة يمكن أن تدخل الفطيرة في الفرن قليلا تحت شواية حتى تأخذ قرمشة لذيذة وتخرج وتقدم فطيرة بطاطس ساخنة بالجبنة ألذ عشاء خفيفة.
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