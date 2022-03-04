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عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لعمل عجينة البيتزا السريعة بأقل التكاليف في المنزل - ثقفني
البيتزا من الوصفات التي يعتمد عليها العديد من النساء في بعض الأوقات حيث تعد البيتزا من السهل إعدادها، كما ظهر مؤخرا أن أنواع كثيرة من البيتزا تباع جاهزة في السوبر ماركت فقط نقوم بوضعها في الفرن، كما أنه يمكنك عمل عجينة سريعة لإعداد البيتزا في المنزل، وذلك بعد أن كثر التساؤل عن هذه الطريقة، فالكثير من اليوتيوب أو الأشخاص الذين يصنعون محتوي على التيك توك يقوم بعرض بيتزا سريعة التحضير، مما جعل أكثر الناس تبحث عن طريقة عملها، تحتوي البيتزا من مكونات سهلة يمكنك إضافتها أو حذف أجزاء منها ويتم حشو البيتزا حسب المتوفر في المنزل.
الطريقة الصحيحة لعمل عجينة البيتزا السريعة
مكونات العجينة:
- أربع أكواب كبيرة من الدقيق.
- علبة من الزبادي.
- ملعقة حليب بودرة.
- مقدار ملعقة سكر.
- ملعقة خل.
- خميرة فورية.
- بيكنج باودر.
- ماء العجن.
مكونات حشو البيتزا:
- صلصة.
- شرائح زيتون أخضر مخلى.
- شرائح من الفلفل الألوان.
- لحمة مفرومة أو لانشون أو شرائح دجاج أو سلامي.
- جبنة رومي مفروم.
- جبنة موتزاريلا.
خطوات عمل عجينة البيتزا سريعة التحضير
- نضع كلا من الدقيق والبيكنج بودر معا ونقلبهم حتى يتم الاختلاط.
- يتم وضع كوب من الماء الدافئ ونضع الخميرة الفورية والسكر ونقوم بتحريكها جيدا ويترك لمدة من ثمان لعشر دقائق.
- نضع نصف كمية الدقيق ونخلط حتى نصل إلى قوام شبه سائلة.
- تغطى العجينة وبعد ربع ساعة نقوم بإضافة باقي المكونات من الدقيق والزبادي والحليب البودرة.
- نضع الخل حيث يعمل الخل كمحسن العجن، ويجعل العجينة هشة ومنتفخة.
- نقوم بتجهيز الحشو وذلك حسب اختيار ما فرد.
- نفرد العجينة بعد تقسيمها إلى العدد المناسب وهذا الكمية تكفي لعمل قطعتين من البيتزا متوسطة الحجم.
- نضع صلصة على وجه العجينة ونضعها في صينية.
- نضع قطع من الدجاج أو اللحم على الوجه ثم نضع بعض من شرائح الزيتون الأخضر.
- نضيف الفلفل الملون ثم نقوم بوضع طبقة من الجبن الرومي المبشور ثم نضع الموتزاريلا.
- وسر مطت الجبنة الموتزاريلا هي إخراجها من الفريزر لمدة كبيرة.
- ندخل على فرن ساخن لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون الجبنة الموتزاريلا ذهبي.
- تخرج البيتزا من الفرن وتقدم مع صلصات مختلفة مثل الكاتشب.
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