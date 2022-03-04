الطريقة الصحيحة لعمل عجينة البيتزا السريعة بأقل التكاليف في المنزل

البيتزا من الوصفات التي يعتمد عليها العديد من النساء في بعض الأوقات حيث تعد البيتزا من السهل إعدادها، كما ظهر مؤخرا أن أنواع كثيرة من البيتزا تباع جاهزة في السوبر ماركت فقط نقوم بوضعها في الفرن، كما أنه يمكنك عمل عجينة سريعة لإعداد البيتزا في المنزل، وذلك بعد أن كثر التساؤل عن هذه الطريقة، فالكثير من اليوتيوب أو الأشخاص الذين يصنعون محتوي على التيك توك يقوم بعرض بيتزا سريعة التحضير، مما جعل أكثر الناس تبحث عن طريقة عملها، تحتوي البيتزا من مكونات سهلة يمكنك إضافتها أو حذف أجزاء منها ويتم حشو البيتزا حسب المتوفر في المنزل.

الطريقة الصحيحة لعمل عجينة البيتزا السريعة

مكونات العجينة:

أربع أكواب كبيرة من الدقيق.

علبة من الزبادي.

ملعقة حليب بودرة.

مقدار ملعقة سكر.

ملعقة خل.

خميرة فورية.

بيكنج باودر.

ماء العجن.

مكونات حشو البيتزا:

صلصة.

شرائح زيتون أخضر مخلى.

شرائح من الفلفل الألوان.

لحمة مفرومة أو لانشون أو شرائح دجاج أو سلامي.

جبنة رومي مفروم.

جبنة موتزاريلا.

خطوات عمل عجينة البيتزا سريعة التحضير