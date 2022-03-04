أهم الأسرار لنجاح اللانشون الصحي في المنزل مثل الجاهز

يحب أغلب الأطفال تناول اللانشون بكثرة ولكن تناول اللانشون الجاهز لفترات طويلة غير صحي، تبحث الأمهات عن طرق بديلة ليتم تصنيع اللانشون ويكون صحي في المنزل، كما تهتم الأمهات دائما بتقديم الوجبات الصحية للأطفال في المنزل، وذلك تعويضا عن المنتجات الناتجة عن اللحوم المصنعة، التي تكثر الأقاويل عن الضرر الناتج عنها، اللانشون المصنوع في المنزل صحي، لأنه يتكون من مكونات طبيعية ومن مصدر موثوق فيه، حيث يمكنك إعداده بتركات الشيفات المحترفين في المنزل بخطوات سريعة جدا، كما يمكن الشربات المنازل إضافة النكهة المفضلة التي يحبها الأطفال سواء دجاج أو لحمة.

مقادير اللانشون الصحي

ربع كيلو من اللحم المفروم.

علبة جبنة مثلثات.

خمس بيضات.

نصف كوب زيت.

ربع كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

فصين ثوم.

أربع فصوص من الهيل.

ملعقة كبيرة من مرقة اللحمة.

أربع كبابة صيني.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود الحصى.

زيتون أخضر مخلي.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة من البصل البودر.

خطوات عمل اللانشون الصحي