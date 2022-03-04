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عمر شويل - جدة التورتة المنزلية بالكريمة بطريقة سهلة - ثقفني
كثير من الأامهات وربات المنزل تبحث عن طريقة بسيطة وسهلة لعمل التورتة المنزلية والتي تتميز بأنها سهلة التحضير وطعمها لذيذ وفي متناول اليد كما أنها تصلح كحلويات للضيوف وبعد الغداء أو في أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة، وفرنا لك في هذا المقال طريقة مجربة ومضمونة لعمل تلك الحلوى الشهية فتابعينا.
التورتة المنزلية
تألقي في مطبخك وحضري ألذ تورتة بالكريمة وزينيها بقطع الفراولة والفواكه المفضلة لديك ولأولادك وقدميها لهم في أعياد ميلادهم
المقادير اللازمة لتحضير الحلوي
- ست بيضات متوسطة في الحجم.
- كوب من السكر الأبيض المطحون بودرة.
- كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة او البودر.
- رشة من ملح الطعام الأبيض.
- كيس من البيكنج بودر.
مقادير الحشو والتزيين:
- كمية كافية من الكريم شانتيه تعادل كيس واحد من بودر الكريم شانتيه.
- نصف كوب من الشراب السكري أو مابل سيرب أو يمكنك استخدام الشربات العادي.
- شرائح من الأناناس
- شرائح من الكيوي
- قطع من الفراولة الطازجة.
- نصف كوب من المكسرات المطحونة ناعم.
خطوات عمل التورتة المنزلية:
- يتم فصل صفار البيض عن البياض.
- يوضع صفار البيض مع السكر والفانيليا في وعاء.
- استخدمي المضرب الكهربائي لخفق المكونات معاً حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات.
- في وعاء آخر اخفقي بياض البيض حتى يصبح فاتح اللون وهش.
- يضاف بياض البيض المخفوق إلى الصفار وتخفق المكونات معاً.
- قومي بنخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو تكتلات عالقة.
- أضيفي الملح والبيكنج بودر للدقيق وقلبي.
- يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض وع الخفق والتقليب في اتجاه واحد بسرعة هادئة.
- استمري في التقليب إلى أن تتجانس المكونات ويختفي الدقيق وتتشكل العجينة.
- أحضري قالب الخبز وغلفيه من الداخل بمسحة من السمن والزيت ورشة دقيق.
- أضيفي الخليط ثم أدخلي القالب الفرن الساخن على حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.
- أخرجي الكيكة بعد أن تنضج واتركيها تبرد قليلاً.
- تقسم الكيكة ألى طبقتين ويضاف إليها الشربات.
- حضري الكريم شانتيه ثم ضعي كمية منه فوق النصف الأول.
- أضيفي المكسرات وشرائح الفواكه ثم ضعي الطبقة الأخرى من الكيك.
- زيني الكيك بالكريم شانتيه والفواكه كما يحلو لك ثم قدميها.
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