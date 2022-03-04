نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتققلي البطاطس بدون نقطة زيت واحدة هتبقي خفيفة ومقرمشة وهيبقي لونها ذهبي زي الجاهزة في المطاعم في المقال التالي
طريقة قلي البطاطس بدون زيت، الكثير من الناس تعشق البطاطس المحمر بشكل كبير جدًا ليس فقط في بلد محددة بل في جميع بلاد العالم فهي الأكلة الأكثر انتشارًا وشعبية، ولكن قد تؤدي البطاطس ع قلبها بكمية زيت وفيرة إلى الكثير من المشاكل الصحية سواء لمن هم يعانون من بعض الأمراض أو بمن يتبعون نظام غذائي محدد لنقص الوزن، لذلك يبحث الكثير عن إيجاد طريقة صحية لقلي البطاطس بدون استخدام زيت، ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بعرض هذه الطريقة الآن.
طريقة قلي البطاطس بدون زيت
اصنعي الآن بطاطس مقلية مقرمشة ولذيذة ومع ذلك صحية بدون استخدام أي زيوت نهائيًا، وخطوات تحضيرها هي كالاتي:
المكونات
- كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.
- لترين من المياه.
- أربع ملاعق من الملح.
- رشة ملح.
خطوات البطاطس المقلية بدون أمتصاص الزيت
- احضري البطاطس، ويفضل المتوسطة حتى تكون سريعة النضج.
- قشري البطاطس، ثم قومي بغسلها جيدًا بالماء.
- قطعي البطاطس بعد ذلك إلى اصابع أو شرائع، وذلك قد يرجع إلى الرغبة في ذلك.
- قومي بعد ذلك بإحضار إناء كبير.
- اضيفي بداخل الاناء كمية مناسبة من المياه قد تكون في حدود لترين وذلك حتى تغمر البطاطس عند وضعها.
- اضيفي في المياه الملح.
- ارفعي الإناء على النار واتركيه حتى تغلي المياه.
- اضيفي بداخلها اصابع البطاطس بعد ذلك.
- اتركي البطاطس لمدة خمسة دقائق فقط.
- ارفعي البطاطس فقط من المياه بمصفاة مناسبة.
- صفي البطاطس جيدًا، ثم قومي بفردها على أي سطح صلب، واتركيها لمدة نصف ساعة أو حتى تجف تمامًا من المياه.
- أحضري بعد ذلك مقلاة مناسبة الحجم.
- أضيفي بداخلها ملعقتين من الزيت، في هذه الحالة يفضل أن تكون المقبلة تيفال أو ذات مادة عازلة، وذلك حتى تكون مانعة للالتصاق البطاطس بداخلها.
- اتركي المقلاة حتى تسخن ثم أضيفي بداخلها أصابع البطاطس بشكل متناسق.
- اتركي البطاطس على نار هادئة حتى تنضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي المميز.
- قلبي البطاطس على كل الجهات للحصول على النضج الكامل.
- اخرجي البطاطس بعد ذلك على ورق مطبخ لامتصاص الزيت وحتى تصبح مقرمشة ولذيذة.
- قدمي البطاطس بعد ذلك ويتم تناولها مع بعض الأكلات الأخرى.
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