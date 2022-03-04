طريقة تجهيز بسكويت الشاي وبسكويت الحليب.. الوصفات بخلاصة الخبرة وعن تجربة

طريقة تجهيز بسكويت الشاي وبسكويت الحليب، يكون البسكويت عبارة عن سناكس محلاه يعشقها الكبار والصغار ويتم تناوله مع الشاي الساخن والحليب والقهوة لذلك لا يمكن الاستغناء عنه وسعت كثير من ربات المنازل إلى التعرف على طريقة عمله وسوف نعرض لكم أسهل الطرق لتحضيره من خلال هذا المقال.

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مكونات تحضير بسكويت الشاي

كوب دقيق.

واحد كوب زبدة.

كوب ألا ربع سكر.

بيضة.

فانيليا.

بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت الشاي

نقوم بضرب السكر مع الزبدة للحصول على قوام كريمي. نضع البيض والفانيليا على السكر ونخفقهم جيدا. نضع الدقيق مع وضع الباكينج بودر والملح. نخلط جميع المكونات سويا ونخفقها. نترك العجينة تستريح لمدة نصف ساعة. نقوم بتشكيل العجينة ونضعها في الصينية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة. نخرج البسكويت من الفرن عند الوصول الى اللون الذهبي، ومن ثم نترك ذلك البسكويت حتى يبرد، ونقدمه وبالهناء وبالشفاء.

مكونات تحضير بسكويت الحليب

يتم تحضير البسكويت بكل سهولة في المنزل وتكون مكوناته سهلة للغاية سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

٢ كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب حليب.

باكينج بودر.

فانيليا.

طريقة تحضير بسكويت الحليب

يتم تحضير البسكويت بكل سهولة من خلال المكونات السابقة التي قمنا بذكرها وسوف نتعرف على خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية: