طريقة إعداد حلويات صوابع زينب المقرمشة من الخارج وطرية رائعة من الداخل

طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة، حلوى أصابع زينب أحد أنواع الحلوى الشرقية المميزة والتي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص وهي عبارة عن عجينة يتم قليها في الزيت ويتم تخليها بالقطر أو السيرب كما يعرف في العديد من البلاد العربية ويرجع تاريخها إلى عدة أساطير فهناك أقاويل أن من صنعتها طاهية ماهرة تدعى زينب والآخرون يقولون أنها ترجع إلى السيدة زينب.

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مقادير عمل أصابع زينب المقرمشة

بالقليل من المكونات الموجودة فى جميع يمكن عمل نوع من الحلويات المميز وهو حلويات أصابع زينب:

الدقيق ربع كيلو او 250 جرام من دقيق الحلويات.

دقيق البسبوسة هو السميد 100 جرام.

الزيت النباتي اثنين ملعقة كبيرة.

السمن اثنين ملعقة كبيرة.

الماء الدافئ مقدار كوب إلا ربع.

السكر ملعقة كبيرة.

الخميرة الفورية ملعقة صغيرة.

رشة قليلة من الملح.

كمية كافية من الزيت للقلي.

الشربات

السكر ثلاثة أكواب.

الماء كوب ونصف.

عصير ليمونة.

فانيليا اثنين باكو.

كيفية اعداد أصابع زينب خطوة بخطوة