طريقة عمل كريمة شوكولاتة النوتيلا في المنزل بنفس طعم برطمانات النوتيلا الجاهزة

طريقة عمل كريمة شوكولاتة النوتيلا في المنزل، ستكون وصفتنا اليوم محببة لدى الجميع يعشقها الصغير والكبير وهي كيفية عمل شوكولاتة النوتيلا، حيث يمكن البدء في تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل دون مشكلة كبيرة، كل ذلك سيكون من خلال موضوعنا، فبدلاً من أن نضطر إلى شرائها من الخارج ونعلم أن ذلك يتسبب في الكثير من الأموال، ولكن معنا سيكون كل شيء سهل للغاية.

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تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل

سنبدأ الآن في تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل، وذلك من خلال تنفيذ خطوات قليلة للغاية مع شراء أيضًا مكونات صغيرة، كل ذلك لا يحتاج إلى وقت، كما أن الوصفات المنزلية شيء أساسي لعدم دخول الوصفات الخارجية إلى المنزل مرةً أخرى، وتأتي المكونات:

ملعقتان صغيرتان من زيت البندق.

كوب من السكر البودرة المطحون جيداً.

كوبان من البندق المحمص.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من رائحة الفانيليا.

نصف كوب من الكاكاو الخام أو الشوكولاتة الذائبة.

خطوات تحضير شوكولاتة النوتيلا

تحضير مثل هذه الحلوى في البيت هي بمثابة شيء جيد للغاية، حيث سنتمكن الآن من تحضير شوكولاتة النوتيلا من خلال بضعة خطوات قليلة وبسيطة للغاية، تأتي مرتبة بهذا الشكل: