نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريمة شوكولاتة النوتيلا في المنزل بنفس طعم برطمانات النوتيلا الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل كريمة شوكولاتة النوتيلا في المنزل، ستكون وصفتنا اليوم محببة لدى الجميع يعشقها الصغير والكبير وهي كيفية عمل شوكولاتة النوتيلا، حيث يمكن البدء في تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل دون مشكلة كبيرة، كل ذلك سيكون من خلال موضوعنا، فبدلاً من أن نضطر إلى شرائها من الخارج ونعلم أن ذلك يتسبب في الكثير من الأموال، ولكن معنا سيكون كل شيء سهل للغاية.
الطريقة الصحيحة لتحضير مشروبات الحليب.. بالتمر أو الزعفران أو الموز للحصول على أكبر فائدة والطعم أسطوري
تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل
سنبدأ الآن في تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل، وذلك من خلال تنفيذ خطوات قليلة للغاية مع شراء أيضًا مكونات صغيرة، كل ذلك لا يحتاج إلى وقت، كما أن الوصفات المنزلية شيء أساسي لعدم دخول الوصفات الخارجية إلى المنزل مرةً أخرى، وتأتي المكونات:
- ملعقتان صغيرتان من زيت البندق.
- كوب من السكر البودرة المطحون جيداً.
- كوبان من البندق المحمص.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من رائحة الفانيليا.
- نصف كوب من الكاكاو الخام أو الشوكولاتة الذائبة.
خطوات تحضير شوكولاتة النوتيلا
تحضير مثل هذه الحلوى في البيت هي بمثابة شيء جيد للغاية، حيث سنتمكن الآن من تحضير شوكولاتة النوتيلا من خلال بضعة خطوات قليلة وبسيطة للغاية، تأتي مرتبة بهذا الشكل:
- أولاً علينا تحميص البندق في الفرن على درجة حرارة عالية للغاية مع ضرورة تقليبه إلى كافة الجوانب بين كل وقت واخر.
- حتى أنه بعد ذلك نقشره ونقوم بإزالة كل شيء منه حتى يخلو من الشوائب بعد ذلك نطحنه جيداً ونجعله جاهز.
- حيث أنه فيما بعد لا بد أن نقوم بخلط كافة المكونات الأخرى مع بعضها بداخل الخلاط الكهربائي مع ضرورة الخلط بشكل جيد حتى يمتزجوا.
- كما أنه بعد ذلك نضع البندق وخلطهم معا بشكل جيد.
- وبهذه الطريقة سوف تكون جاهزة ويمكن استخدامها على الفور.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ