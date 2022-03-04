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عمر شويل - جدة طريقة تجهيز البيف برجر البيتي أو المعروف بالهوم ميد برجر.. بطعم ألذ من محلات الوجبات السريعة الشهيرة وبالتأكيد أأمن - ثقفني
طريقة تجهيز البيف برجر البيتي، أحد الوجبات السريعة التي انتشرت أخيرا وتم صنعها في الولايات المتحدة وانتشرت في جميع أنحاء العالم وتتميز بطعمها المميز وهى عبارة عن ساندويتش خبز الكيزر المحشو باللحم سواء لحم البقري أو الدجاج وبه شرائح الطماطم والفلفل والخس ونوع من الجبن وغيره من المكونات ويقدم البرجر كما عرف إلى جانب المشروبات الغازية والبطاطس المقلية
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مقادير عمل البرجر مثل الجاهز والذ
تبحث العديد من الأمهات عن طريقة لتقديم البرجر لأطفالها فى المنزل مثل الجاهز وهذا ما ستقدمه
- نوع اللحوم المفضل بقري مقدار نصف كيلو مفروم واللحم يحتوي على 20 نسبة الدهون.
- حبة بيض مخفوقة.
- البيكينج بودر ملعقة صغيرة.
- البقسماط المطحون ناعم اثنين ملعقة كبيرة.
- ثوم بودرة ملعقة صغيرة.
- بصل بودرة ملعقة صغيرة.
- الملح ملعقة صغيرة.
- زيت نباتي ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.
- بهارات اللحم نصف ملعقة صغيرة.
- جوزة الطيب ربع ملعقة صغيرة.
كيفية تحضير أقراص البرجر مثل الجاهز
- في وعاء عميق توضع كمية اللحم ويضاف إليها جميع البهارات الملح والفلفل والثوم والبصل البودرة والزيت جوزة الطيب وبهارات اللحم والملح والبيض والبقسماط والبيكنج بودر.
- تعجن جميع المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة ولينة.
- تقطع العجينة كرات متساوية ويتم وضعها داخل أقراص التقطيع المدعومة بالزيت مسبقا حتى لا تلتصق.
- تكرر نفس الخطوات حتى الانتهاء من الكمية كلها.
- ترفع على النار طاسة غير قابلة للالتصاق وتوضع بها أقراص البرجر .
- تقلب أقراص البرجر كل دقيقة لمدة سبع دقائق.
- تخرج الأقراص على ماديا مطبخ وتوضع في خبز كيزر مدهون بالكاتشب من أعلى وأسفل ويوضع أسفلها شريحة طماطم وفلفل وفوقها أيضا مع إضافة قطعة من الجبن البرجر.
- يقدم البرجر في الغداء أو العشاء إلى جانب أحد المشروبات الغازية والبطاطس المقلية والكاتشب وبالهنا والشفا.
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