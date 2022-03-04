طريقة تجهيز البيف برجر البيتي أو المعروف بالهوم ميد برجر.. بطعم ألذ من محلات الوجبات السريعة الشهيرة وبالتأكيد أأمن

طريقة تجهيز البيف برجر البيتي، أحد الوجبات السريعة التي انتشرت أخيرا وتم صنعها في الولايات المتحدة وانتشرت في جميع أنحاء العالم وتتميز بطعمها المميز وهى عبارة عن ساندويتش خبز الكيزر المحشو باللحم سواء لحم البقري أو الدجاج وبه شرائح الطماطم والفلفل والخس ونوع من الجبن وغيره من المكونات ويقدم البرجر كما عرف إلى جانب المشروبات الغازية والبطاطس المقلية

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مقادير عمل البرجر مثل الجاهز والذ

تبحث العديد من الأمهات عن طريقة لتقديم البرجر لأطفالها فى المنزل مثل الجاهز وهذا ما ستقدمه

نوع اللحوم المفضل بقري مقدار نصف كيلو مفروم واللحم يحتوي على 20 نسبة الدهون.

حبة بيض مخفوقة.

البيكينج بودر ملعقة صغيرة.

البقسماط المطحون ناعم اثنين ملعقة كبيرة.

ثوم بودرة ملعقة صغيرة.

بصل بودرة ملعقة صغيرة.

الملح ملعقة صغيرة.

زيت نباتي ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.

بهارات اللحم نصف ملعقة صغيرة.

جوزة الطيب ربع ملعقة صغيرة.

كيفية تحضير أقراص البرجر مثل الجاهز