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عمر شويل - جدة الوصفة السرية لعمل كب كيك الكاكاو المنزلي الصحي.. أنجح طريقة ستكررينها دوما - ثقفني
الوصفة السرية لعمل كب كيك الكاكاو، يعتبر أحد أنواع الكيك ولكن مميز عن غيره من أنواع الكيكات الأخرى ولذلك انتشر مؤخرا وأصبح أحد أهم الحلويات البوم وجودها فى المناسبات والاعياد والحفلات واعياد الميلاد ويعد من أكثر أنواع الحلويات المفضلة لدى الأطفال وتتعدد الحشوات الممكنة للكب كيك ويمكن تزيين الكب كيك بالشوكولاتة أو الكريمة أو الآيس كريم أو المكسرات وغيرها العديد والعديد.
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مكونات تحضير الكب كيك اللذيذ
تبحث الأمهات كثيرا عن طريقة صناعة الكب كيك وهذا ما سأقدمه اليوم
- كوب الا ربع دقيق.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- ربع كوب من الكاكاو الخام.
- نصف كوب من الحليب.
- اتنين حبة بيض.
- 80 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- اتنين ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا أو فانيليا سائلة.
كيفية اعداد كب كيك الكاكاو المميز
بإتباع بضعة خطوات بسيطة تستطيع الحصول على كل كيك لا مثيل له:
- يجب قبل البدء في إعداد الكب كيك ضبط درجة حرارة الفرن على 160 درجة مئوية.
- في وعاء عميق ينخل الدقيق والبيكنج بودر والسكر الناعم جيدا للتخلص من التكتلات ولكى يدخل الهواء إليها.
- تفتح في وسط الخليط فتحة يوضع فيها الزبدة والبيض والفانيليا والحليب ويفضل أن يكون دافئ.
- تمزج جميع المكونات معا حتى تتجانس وتمزج.
- في صينية الكب كيك توضع الأوراق الغير لاصقة للكب كيك ويتم توزيع الخليط على 12 قالب ولا يجب ملئ القالب حتى النهاية نصف القالب فقط يكفى لأنه يتضاعف حجمه.
- تدخل الفرن الساخن مسبقا لمدة 15-18 دقيقة تقريبا حتى تنضج.
- تخرج من الفرن وتترك لتبرد يمكن تزينها من الأعلى بالكريمة والمكسرات أو الشوكولاتة أو الآيس كريم أو حسب الرغبة.
- كما يمكن حشو الكب كيك من الداخل بوضع القليل من العجين في القالب ووضع الحشو قطعة شوكولاتة مثلا ثم وضع كمية عجين أخرى أو أي حشوات أخرى وتقدم بالهنا والشفا.
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