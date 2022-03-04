الطريقة الصحيحة لتحضير مشروبات الحليب.. بالتمر أو الزعفران أو الموز للحصول على أكبر فائدة والطعم أسطوري

الطريقة الصحيحة لتحضير مشروبات الحليب، يكون الحليب من السوائل المفيدة جدا والمليئة بالكالسيوم والعناصر المغذية للعظام وبه فيتامين دال لذلك سعت كثير من ربات المنازل إلى عمل الحليب وإضافة التمر له في المنزل، حيث يكون التمر مفيد جدا ويحتوي على نسبة عالية من الحديد لذلك سوف نتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل الحليب بالتمر

يتم عمل الحليب بالتمر بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمله من خلال النقاط التالية

٣ كوب حليب.

ربع كيلو تمر رطب.

قرفة.

مكسرات للتزيين.

طريقة تحضير الحليب بالتمر

يحضر الحليب بالتمر من خلال المكونات السابقة التي قمنا بذكرها لذلك سوف نتعرف على خطوات تحضيره من خلال النقاط التالية..

نقوم بنقع التمر في الحليب لمدة ساعة على الأقل قبل خفقه في الخلاط حيث كل ما وعلينا هوا أخلاء التمر من البذر. ثم نقوم بعد ذلك بوضع التمر في الخلاط ونضع عليه القرفة. نضع بعد ذلك كمية الحليب التي لدينا على التمر ثم نقوم بتغطيته ونتركه لمدة ساعة. بعد ذلك نخفق الحليب مع التمر جيدا. نقوم بإحضار مصفى ونضع به خليط الحليب بالتمر حتى نتخلص من أي شوائب. يوضع الحليب في كأس التقديم ونضع على سطحه المكسرات ونقوم بتقديمه وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل الحليب بالزعفران

٢ كوب حليب.

ملعقة كبيرة سكر.

قليل من الزعفران.

طريقة تحضير حليب الزعفران

نحضر وعاء ونضع به الحليب ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي ثم نضيف السكر والزعفران. نقوم بتقليب الخليط ونتركه حتى يغلي من جديد ويصبح لونه أصفرا. نسكبه في كوب ونقوم بتقديمه وبالهناء والشفاء.

مكونات تحضير الحليب بالموز

كوب حليب مثلج.

٢ حبة من الموز.

فانيليا.

سكر.

طريقة تحضير الحليب بالموز