طريقة عمل حلوى السميد البيتي بأسهل الوصفات وأقواها من حيث النجاح من أول مرة

طريقة عمل حلوى السميد البيتي، بدلاً من الاستمرار في تقديم الكثير من الوصفات والأطعمة سنحاول تقديم وصفات عن الحلوى بجميع أنواعها، حيث يعتبر شيء ذو نكهة مميزة وكذلك مذاق رائع يكون من الجيد صنعه في البيت، ونحن اليوم ستكون وصفتنا عن السميد، حيث يتم تنفيذه بخطوات بسيطة للغاية، إذا رغبتم في تنفيذه عليكم باتباع كل ما هو آتي لتنفيذه، تابعونا.

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صنع حلوى السميد في البيت

نعلم جيداً أن هناك العديد من الوصفات الخاصة بعمل حلوى السميد عن غيرها من الوصفات، ونحن اليوم سنوضح واحدة من هذه الطرق، سهلة وبسيطة ولا تحتاج لوقت كبير للعمل، وتأتي مكوناتها هكذا:

كوب من السميد.

كوب من الزبادي.

بيضة واحدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزيت.

10 جم أو عبوة كاملة من البيكنج بودر.

كوبان ونصف من الدقيق.

عبوة من الفانيليا.

شربات بارد.

ونضع على الوجه كوب من السميد.

وللتزيين نستخدم الفستق وجوز الهند.

خطوات تحضير السميد في المنزل

لنبدأ الآن تحضير السميد بسلاسة كبيرة عن أية وصفة أخرى، لتأتي بهذا الشكل: