وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها مجربة والنتيجة خلال 7 أيام من الاستخدام

وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها، تعد الرموش الطويلة والكثيفة من أبرز علامات الأنوثة عند المرأة، فهي تمنحها سحر جذاب ومميز وإطلالة أنثوية رقيقة وناعمة، مما تجعل الكثير من الفتيات اللاتي ترغبن في التمتع برموش طويلة وكثيفة دون استخدام الماسكرا أو الرموش الاصطناعية، ومن خلال ما يلي سوف نشير معكم أفضل وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها وكيفية استخدامها.

وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها

هناك العديد من المواد والزيوت النباتية التي توفرها لنا الطبيعة وتمتلك كنز عظيم في العناية بصحة الرموش وتعزيز جمالها وزيادة نموها وطولها منها:

الألوفيرا أو هلام الصبار

جل الألوفيرا من أفضل العلاجات الطبيعية لزيادة نمو شعر الرموش والحواجب، والعمل على تغذيتها وزيادة كثافتها وطولها، وهذا بفضل الفيتامينات والعناصر المعدنية التي تمتلكها، هذا بالإضافة إلى كمية المواد والمركبات الكيميائية المفيدة في زيادة ترطيب الرموش والحد من تساقطها وضعفها، ويمكن استخدام الألوفيرا في صنع هذه الوصفة السحرية لتطويل الرموش وتكثيفها من خلال اتباع ما يلي:

خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع ملعقة صغيرة من بودرة البابونج في بولة صغيرة.

إضافة المزيج ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا ثم تقلب المكونات مع بعضها البعض جيداً.

وضع المزيج في علبة كريم صغيرة الحجم وتستخدم من خلال وضع ماسكارا رموش نظيفة ومعقمة في المزيج.

تطبيق الماسكارا على الرموش كل يوم مرة في الصباح ومرة في المساء.

الانتظار لمدة ربع ساعة ثم تشطف الرموش بالماء الفاتر والصابون.

زبدة الشيا

تعد زبدة الشيا الصديق الحميم لجمال المرأة وإبراز أنوثتها الطاغية، فهي معروفة بقيمتها العالية في العناية بصحة البشرة والشعر، ويمكن استخدامها كوسيلة طبيعية في علاج مشكلة الرموش الضعيفة والمتساقطة، حيث تحتوي زبدة الشيا على مجموعة من المعادن والفيتامينات والمركبات النباتية الطبيعية التي تعمل على تغذية الرموش، كما تحتوي على العديد من الأحماض التي تحافظ على رطوبة الرموش وتعزيز طولها، لذلك يمكن تدليك الرموش برفق بالقليل من زبدة الشيا بأطراف الأصابع وبسلاسة لمدة عشرة دقائق، مع الاستمرار على هذه العادة بشكل يومي قبل النوم ولاحظي الفرق.