نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان جانا.. تفريزات رمضان 2022 استعدى لأحلى سفرة ولمة الاحباب بأقل مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب الشهر الكريم تزايدت معدلات البحث عن تفريزات رمضان 2022، تلجأ أغلب النساء إلى هذه الطريقة التي تسهل الوقت والجهد المبذول في نهار رمضان، تنجح هذه التفريزات في تحقيق المعادلة الصعبة بين قيام المرأة بكافة أعمالها المنزلية وإعداد العديد من الأصناف اللذيذة التي تزيين السفرة وبين التفرغ للعبادة في هذا الشهر الفضيل.

تفريزات رمضان 2022

يرى الكثيرون أن تفريز الأطعمة هو الاختيار الأمثل خاصة في شهر رمضان لتوفير الوقت والجهد حيث تمتلئ الموائد في رمضان بأشهى الأكلات التي تتطلب قضاء ساعات طويلة في المطبخ لذا سنقوم بعرض أفضل الطرق لتفريز الخضروات، وهي كالتالي:

طريقة تفريز الخضار لرمضان

تفريز السبانخ

يمكن تفريز السبانخ بسهولة عن طريق غسل السبانخ جيدًا بالماء ثم تجفيفها وتقطيعها إلى قطع صغيرة ووضعها في أكياس محكمة الغلق مع مراعاة إخراج الهواء من الأكياس حتى لا تفسد ثم وضعها في الفريزر.

تفريز البامية

يمكن تجفيفها عن طريق غسل البامية بالماء ثم تجفيفها وتقطيع الجزء العلوي منها، وضع وعاء مملوء بالماء على النار حتى تغلي ثم تسقط البامية في الوعاء ويفضل إضافة ملعقتين من عصير الليمون للاحتفاظ بلون البامية الأخضر الجميل وتركها لمدة 5 دقائق ثم إخراجها ووضعها على الفور في وعاء مملوء بالماء البارد والمثلج ثم تصفيتها ووضعها في أكياس في الفريزر، يمكن إتباع هذه الطريقة في تفريز البازلاء أيضًا.

تفريز ورق العنب

في البداية تنزع فروع ورق العنب ويفضل رص أوراقه فوق بعضها ثم ربطه. بعد ذلك يوضع وعاء مملوء بالماء حتى يغلي ثم يضاف له القليل من الملح والكمون. نضع ورق العنب في الوعاء لمدة دقيقتين ثم يرفع سريعًا ويترك حتى يبرد ثم يوضع في أكياس في الفريزر.

تفريز الطماطم

تغسل حبات الطماطم جيدًا وتقطع إلى أربعة أجزاء، ترفع على النار حتى تغلي ويضاف إليها القليل من الملح والسكر. بعد ذلك تترك حتى تبرد تمامًا. ثم توضع في الخلاط الكهربائي وتخلط جيدًا ثم تصفى وتوضع في أكياس محكمة الغلق في الفريزر.

في النهاية فقد تحدثنا عن تفريزات رمضان 2022 وهي خطوة هامة تقوم بها أغلب النساء حاليًا استعدادًا لشهر رمضان الكريم. بالإضافة إلى ذلك توضيح طرق تفريز أنواع متعددة من الخضروات التي تخفف العبء الكبير على ربة المنزل في هذا الشهر.