نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابهريهم بشياكتك.. طريقة عمل الشباشب الفرو من الملابس القديمة وفرى وكونى مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الشباشب الفرو من الملابس القديمة التي تعشقها أغلبية النساء، فكرة إعادة التدوير من الأفكار الرائعة التي يقوم بها البعض والتي تنجح في تحقيق الاستفادة القصوى من كل الخامات الموجودة في البيت بأقل تكلفة لذا يلجأ الكثيرون إلى هذه الفكرة نظرًا لارتفاع أسعار الشباشب الفرو بطريقة مبالغ فيها.

طريقة عمل الشباشب الفرو من الملابس القديمة

يمكن تحويل بعض الملابس القديمة الغير مستخدمة إلى شباشب فرو مميزة وأنيقة بخامات سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة ممكنة.

طريقة عمل شبشب فرو شتوي

يمكن عمل الشباشب الفرو التي تعطي إحساس بالدفء في الشتاء وذلك بإتباع الطريقة التالية:

الأدوات:

قطع من الملابس القديمة.

نعال شبشب قديم.

فايبر.

مقص.

إبرة وخيط.

شمع.

مسدس شمع.

اكسسوارات حسب الرغبة.

الطريقة:

قبل كل شيء قم بقياس نعال إحدى الشباشب القديمة بطريقة صحيحة.

قم بقياس نعال إحدى الشباشب القديمة بطريقة صحيحة. بعد ذلك قص قطعة من القماش القديم باستخدام المقص على مقاس النعال القديم.

ثم باستخدام إبرة وخيط قم بخياطة قطعة القماش من ثلاث جهات فقط.

بعد ذلك ضع النعال داخل القماش من الجهة المفتوحة.

ثم تثبيت النعال بإحكام ثم إضافة بعض الفايبر داخل قطعة القماش.

ولكن ينبغي توزيع الفايبر جيدًا على كل الأجزاء الداخلية حتى يعطي شعور بالراحة عند ارتدائه.

ينبغي توزيع الفايبر جيدًا على كل الأجزاء الداخلية حتى يعطي شعور بالراحة عند ارتدائه. بعد ذلك إحكام غلق الجهة الأخيرة من القماش باستخدام الإبرة والخيط.

أيضا ينبغي قص قطعة من القماش على شكل مقدمة الشبشب ومن ثم تثبيتها باستخدام إبرة وخيط.

ينبغي قص قطعة من القماش على شكل مقدمة الشبشب ومن ثم تثبيتها باستخدام إبرة وخيط. بعد ذلك يمكنك إضافة بعض الاكسسوارات البسيطة على الشبشب وتثبيتها باستخدام مسدس الشمع مما يعطي شكل مميز وجميل.

طريقة عمل شبشب فرو صيفي

تتميز الشباشب الفرو الصيفية بشكل جميل مميز يعشقه الكثير، يمكن إعداده من الملابس القديمة من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الأدوات:

شبشب قديم.

بقايا فرو من ملابس قديمة.

شمع.

مسدس شمع.

اكسسوارات.

الطريقة:

أولا قم بإحضار إحدى الشباشب القديمة.

بعد ذلك تثبيت بعض قطع الفرو على الشبشب بإحكام باستخدام مسدس الشمع.

بالإضافة إلى ذلك يمكن تزيين الشبشب بإضافة بعض الاكسسوارات حسب الرغبة.

في الختام فقد تناولنا طريقة عمل الشباشب الفرو من الملابس القديمة بالتفصيل وبنتيجة مذهلة تثير إعجاب الكثيرون. بالإضافة إلى ذلك مع توضيح طريقة عمل شباشب الفرو الشتوية والصيفية لعشاق التميز والرقة حيث تعطي الشباشب الفرو لمسة جمالية أنثوية فريدة.