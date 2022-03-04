تحضير كفتة الحاتي في البيت أصبح سهل ويمكن تحضيرها بحرفية المطاعم بسهولة

تعتبر كفتة الحاتي من المأكولات التي لديها مذاق شهي لا يختلف عليه اثنان فمن منا لا يحب كفتة الحاتي؟ كما أنها سهلة التحضير للغاية فبدلًا من أن يتم الشراء من الخارج بمبالغ باهظة تؤثر على ميزانية البيت، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير كفتة الحاتي بمكونات متوافرة بشكل دائم بالمنزل، كل ما عليكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد وحصري في شتى المجالات.

تحضير كفتة الحاتي في المنزل

يتم تحضير كفتة الحاتي بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير متوفرة بشكل دائم في مطبخم، وهي كلًا من التالي.

مكونات كفتة الحاتي

كيلو جرام من اللحمة المفرومة. بقدونس مفروم. كأس من البصل المبشور. مياه البصل. ملعقة كبيرة من بهارات كفتة الحاتي. ملعقة كبيرة من السبعة بهارات. فلفل أسود. ملح طعام. زيت ذرة.

خطوات تحضير كفتة الحاتي

يتم تحضير كفتة الحاتي باتباع الخطوات الآتية وهي من أسهل وأسرع وأطعم الأكلات التي سوف تنال إعجاب كل الأسرة.

طريقة تحضير كفتة الحاتي

يتم خلط كلًا من اللحمة والبقدونس والفلفل والملح والسبع بهارات مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من البصل وبهارات كفتة الحاتي والحرص على التقليب. يتم بعد ذلك تسخين صينية الفرن ثم يتم وضع الزيت عليها. يتم ترطيب اليد بالاعتماد على مياه البصل ثم يتم رص اللحمة في الأسياخ ثم توضع على الجريل وتركها لحين أن تنضج.

مقادير كفتة الحاتي على الفحم

خمسمائة جرام من لحم الغنم المفروم. بصلة حجمها صغير مفرومة. فصان من الثوم. نصف كأس من البقدونس المفروم. أربعة ملاعق كبيرة من صلصة الصويا. ملعقة من الملح. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة من الكمون. نصف ملعقة من الأرويجانو. ربع كأس من صلصة الصويا.

خطوات تحضير كفتة الحاتي على الفحم

يتم وضع اللحم المفروم مع كلًا من البصل والثوم والبقدونس وصلصة الصويا في إناء عميق ثم تتبل اللحم مع الحم الأسود والكمون والأوريجانو والحرص على التقليب جيدًا. يتم تشكيل الكفتة في شكل كرات متساوية ثم يتم تشكيل كل كرة على شكل أصابع ثم يتم إدخال السيخ في كلًا منهما. يتم الحصول على كانون الفحم مع تثبيت الرف الشبكي. بعد ذلك يتم شوي أصابع الكفتة لمدة عشرة دقائق مع التقليب على الجانبين. يتم مسح الكفتة أكثر من مرة بصلصة الصويا أثناء الشوي لكي تحصل على نكهة ذو مذاق شهي ثم تقدم مع السلطة والخبز.

مكونات كفتة الأرز

نصف كيلو جرام من اللحم المفرومة. نصف كيلو جرام من الأزر البلدي. نصف كوب من شوربة اللحم. بصلة كبيرة الحجم مفرومة. ملعقة كبيرة من الثوم المهروس نصف حزمة شبت. نصف حزمة كزبرة. نصف حزمة بقدونس. ملعقة كبيرة من الكمون المطحون. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. زيت غزير لقلي أصابع الكفتة.

مكونات الصلصة لطبخ كفتة الأرز بها

نصف كوب من عصير الطماطم المفرومة والمصفاة من الشوائب فصان كبيران من الثوم المهروس هرساً ناعماً بصلة متوسطة الحجم مقطعه شرائح صغيرة ورفيعة ملعقة كبيرة من السمنة الفلاحي أو الزبدة. ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم الجاهزة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة ملح حسب الرغبة. نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات. رشة من الزعتر.

طريقة تحضير كفتة الارز