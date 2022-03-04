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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير الأرز المعمر علي اصولة بطعم وريحة لاتقاوم بأبسط طريقة - ثقفني
الأرز المعمر المالح من أشهى وأحلى الوصفات المصرية القديمة التي يتم تحضيرها في القرى والأرياف فهي وجبة مصرية شهيرة جداً، تتميز بطعمها المختلف عن الوجبات الأخرى كما أنه من أكثر الوجبات المغذية جداً لأنها تحتوي على النشويات وهو الأرز و الحليب و القشطة ويمكنك إضافة بروتين من اللحم أو الفراخ، كما أنه يتميز بطعمه الكريمي و رائحته التي لا تقاوم، ولكي تستطيع تحضيره بالطعم الفلاحي الكريمي لابد من تحضيره بالطريقة الصحيحة وسنقدم لكم طريقة عمل الارز المعمر المالح على أصولة.
مقادير الارز المعمر المالح
الارز المعمر المالح لا يحتاج الكثير من المكونات فهو وجبة مغذية واقتصادية جدًا و المكونات هي:
- 2 كوب من الأرز المصري المغسول والمصفى.
- 3 كوب حليب.
- 2 ملعقة كبيرة سمنة او زبدة
- 3 ملعقة كبيرة قشطة او وش الحليب.
- 2 ملعقة من السمن.
- ملعقة كبيرة ممسوحة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
طريقة الارز المعمر المالح
- في البداية نأتي بطاجن المعمر ونقوم بتوزيع السمن البلدي داخل الطاجن.
- بعد ذلك نقوم بغسل 2 كوب من الأرز بالماء الجاري حتى تتأكد أنه أصبح نظيف تماماً ثم نقوم بتصفية الأرز.
- نقوم بوضع الأرز المغسول و المصفاة ثم نضيف عليه السمن البلدي والملح والسكر.
- نقلب هذه المكونات مع الأرز جيدًا حتى يختلط مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب في وعاء على النار حتى يغلي.
- نضيف الحليب المغلي على الارز ونقلبه جيداً مع الأرز.
- بعد ذلك نقوم بتغطية الطاجن جيدًا ونضعه على جنب لمدة ساعة لكى يتشرب الأرز من الحليب.
- ثم نضيف القشطة على وجه الارز المعمر المالح ولا نقوم بتقليبه نضعه فقط على الوجه.
- نضع الطاجن في فرن ساخن في الرف الأوسط تحت الشواية حتى يغلى ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- ثم نقوم بغلق الشواية ونترك الارز المعمر المالح في الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الارز المعمر المالح.
- نخرجه من الفرن ويمكن وضع معلقة من السمن ويمكن الاستغناء عنها وهذا سوف يعزز من طعم الطاجن ويقدم إلي الطعام وهو ساخن بالصحة والهنا.
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