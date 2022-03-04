يصنع المعجزات.. تناول كوب من الماء الدافئ والقرنفل ليلة واحدة قبل النوم واتحداك أن تتركه طوال حياتك

القرنفل واحد الأعشاب التي تستخدم في العديد من الوصفات التي كان الأطباء قديما يستخدمونها في الطب البديل او طب الأعشاب وذلك لانه يحتوي على الكثير من الفوائد العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان ‏لذلك لابد من تناول ‏القرنفل باستمرار باستخدام العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تناول القرنفل خلال هذا المقال سنتحدث عن احد طرق تناول القرنفل وهي طريقة ‏تناول القرنفل مع كوب من الماء ‏سنتحدث عن طريقة تناول القرنفل بهذه الطريقة ‏والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول القرنفل مع الماء أو تناول منقوع القرنفل.

طريقة تناول القرنفل مع الماء

فيما يلي سنتحدث عن اكثر من طريقة يمكن من خلالها تناول القرنفل مع الماء وهذه الطرق جميعها نستطيع من خلالها الحصول على فوائد القرنفل وفيما يلي سنتحدث عن هذه الطرق:

أول طريقة يمكن من خلال ها الحصول على فوائد الماء والقرنفل هي طريقة طحن أعواد القرنفل بعد ذلك نضع ملعقة من القرنفل المطحون مع كوب من الماء ونتناول هذا الكوب مغلي.

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‏ يمكن أيضا تناول القرنفل والماء من خلال استخدام منقوع القرنفل ‏نضع القدر في الداخل الماء لمدة يوم بعد ذلك تناول مشروب القرنفل.‏

فوائد تناول مشروب الماء والقرنفل

فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب الماء والقرنفل وهذه الفوائد هي:

يساعد هذا المشروب على تنقية المعدة من الشوائب وهذا يساعد أيضا على التخلص من اغلب المشاكل التي يتعرض لها الجهاز الهضمي مثل مشكلة الانتفاخ و مشكلة الإمساك ومشكلة الأسهال.

يساعد هذا المشروب أيضا على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم لأنه يعمل على سد الشهية كما انه يزيد من معدل حرق الدهون.

يستخدم هذا المشروب في تهدئة الأعصاب لأنه يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي ‏يحتاج إليه الجسم حتى يكون في حالك أفضل.

من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا المشروب أيضا أنه يساعد على ضبط مستوى السكر في جسم الإنسان

فوائد مشروب زيت الزيتون والقرنفل

يعتبر مشروب زيت الزيتون والقرنفل من أكثر أنواع المشروبات التي ينصح بتناولها الكثيرون فهو يقوي المناعه بشكل سريع كما يعمل على التخلص من آلام الأسنان والتهابات المفاصل فهو يعمل بفعالية شديدة علي التخلص من خشونة الركبة والمفاصل وأيضا يقوي المناعه خصوصا ضد الأمراض مثل السعال والانفلونزا يمكن تناول زيت الزيتون مع القرنفل والتخلص من جميع الن