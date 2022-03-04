نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير حلى العشرة دقائق بمكونات اقتصادية بدون بيض أو زبدة بخطوات سهلة في المقال التالي
حلى العشرة دقائق من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأشخاص هو طريقة لتحضير حلوى تكن سريعة و سهلة ومغذية يمكن تحضيرها من المنزل، الحلويات تعد من أكثر الأشياء التي يجتمع الجميع على حبها كما أنها من الأشياء التي تغذي جسم الإنسان وترفع هرمون السعادة، وهناك مئات الوصفات من الحلويات منها الذي يحتاج إلى مكونات مكلفة كثيرة وخطوات كثيرة تحتاج إلى مجهود كبير، ولكننا اليوم حرصنا من خلال موقعنا ثقفني سنقدم لكم أسرع وأسهل وأبسط حلى العشرة دقائق بمكونات اقتصادية لن يكلفك الكثير ولن تبذلي مجهود ابدًا سوف تعجب جميع أفراد أسرتك.
مقادير حلى العشرة دقائق
اشتهر كثيرًا في الفترة الأخيرة بسكويت العشر دقائق و عجينة العشر دقائق، ومن هنا من خلال هذا المقال سنقدم لكم حلى العشرة دقائق ستحضرين أسرع حلوى بمكونات بسيطة وهي:
- 2 علبة من البسكوت السادة.
- ملعقة ونصف كبيرة من النسكافيه.
- 2 علبة من القشطة.
- كوب من الشوكولاته.
- نصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- فول سوداني مجروش.
طريقة تحضير حلى العشرة دقائق
- أولاً نقوم نقلب النسكافية مع نصف كوب من الماء الفاتر ونقلبهم جيداً مع بعضهم حتى يذوب النسكافية.
- بعد ذلك نأتي بصينية بايركس لكى نقوم برص البسكويت بها.
- ثم نقوم بوضع قطع البسكويت في خليط النسكافيه ثم نقوم برص قطع البسكويت في الصينية.
- نقوم بعمل طبقتين من البسكويت.
- بعد ذلك نقوم بوضع الشوكولاتة تحت حمام بخار نقوم بوضع حلة نصفها ماء مغلي على نار متوسطة ونضع بوله أخرى عليها بداخلها الشوكولاتة ونقوم بأذابة الشوكولاتة.
- نقسم خليط الشوكولاتة ونضع عليه القشطة والفانيليا و الفول السوداني المجروش ونقلبهم مع بعضهم.
- ثم نسكب خليط الشوكولاتة على قطع البسكويت في صينية البايركس.
- نقوم بتسوية خليط الشوكولاتة على وجه البسكويت حتى يغطي البسكويت تمامًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع حلى العشر دقائق في الفريزر لمدة 10 دقائق لكى تتماسك طبقة القشطة والشوكولاتة.
- نضع النصف الآخر من خليط الشوكولاتة المذاب في كيس حلواني.
- نخرج صينية الحلى البارد من الثلاجة ونقوم بتزينها بخليط صوص الشوكولاتة وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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