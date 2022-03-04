طريقة تحضير حلى العشرة دقائق بمكونات اقتصادية بدون بيض أو زبدة بخطوات سهلة

حلى العشرة دقائق من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأشخاص هو طريقة لتحضير حلوى تكن سريعة و سهلة ومغذية يمكن تحضيرها من المنزل، الحلويات تعد من أكثر الأشياء التي يجتمع الجميع على حبها كما أنها من الأشياء التي تغذي جسم الإنسان وترفع هرمون السعادة، وهناك مئات الوصفات من الحلويات منها الذي يحتاج إلى مكونات مكلفة كثيرة وخطوات كثيرة تحتاج إلى مجهود كبير، ولكننا اليوم حرصنا من خلال موقعنا ثقفني سنقدم لكم أسرع وأسهل وأبسط حلى العشرة دقائق بمكونات اقتصادية لن يكلفك الكثير ولن تبذلي مجهود ابدًا سوف تعجب جميع أفراد أسرتك.

مقادير حلى العشرة دقائق

اشتهر كثيرًا في الفترة الأخيرة بسكويت العشر دقائق و عجينة العشر دقائق، ومن هنا من خلال هذا المقال سنقدم لكم حلى العشرة دقائق ستحضرين أسرع حلوى بمكونات بسيطة وهي:

2 علبة من البسكوت السادة.

ملعقة ونصف كبيرة من النسكافيه.

2 علبة من القشطة.

كوب من الشوكولاته.

نصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

فول سوداني مجروش.

طريقة تحضير حلى العشرة دقائق