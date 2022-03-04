ضاع عمرنا واحنا بنعمل الكيك غلط شوفي كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية وعالية اتحداكي هتعمليها حالا

‏الحلويات والمأكولات التي يتم اعدادها في الفرن تستغرق وقتًا طويلًا، لذلك تحب الأمهات دائما تجربة ‏إعداد الحلويات التي لا تحتاج إلى الوقت بشكل كبير ولا تحتاج إلى الفرن حتى لا تستغرق وقتا طويلًا أيضًا و خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد أبرز الحلويات التي يتم إعدادها في الفرن وطريقة اعدادها في حلة على البوتاجاز حتى تنضج بشكل أسرع ولا تستهلك الكثير من الوقت وسنتحدث أيضًا خلال هذا المقال عن مكونات هذه الكيكة وطريقة اعدادها ‏وطريقة تناولها وكيف يمكن أن تنضج خارج الفرن.

مكونات إعداد كيكة الحلة بدون فرن

تشبه مكونات هذه الكيكة مكونات الكيكة العادية ولكن تتميز طريقة عملها التي لا تحتاج فيها إلى الفرن و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع كيكة الحلة هي:

‏كوب كبير من الحليب.

كوب كبير من الزيت.

كوب كبير من السكر المطحون.

كوبين ونصف كوب من الدقيق.

أربع بيضات.

ملعقة كبيرة من الباكنج بودر .

ملعقة كبيره فانيليا.

‏طريقة إعداد كيكة الحلة بدون فرن

فيما يلي سنتحدث كيف نستطيع استخدام هذه المكونات حتى نحصل على طريقة كيف يتم صنع الكيك باستخدام الحلة فقط دون أن يحتاج إلى الفرن وطريقة إعداد هذا الكيك هي: