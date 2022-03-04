نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنعمل الكيك غلط شوفي كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية وعالية اتحداكي هتعمليها حالا في المقال التالي
الحلويات والمأكولات التي يتم اعدادها في الفرن تستغرق وقتًا طويلًا، لذلك تحب الأمهات دائما تجربة إعداد الحلويات التي لا تحتاج إلى الوقت بشكل كبير ولا تحتاج إلى الفرن حتى لا تستغرق وقتا طويلًا أيضًا و خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد أبرز الحلويات التي يتم إعدادها في الفرن وطريقة اعدادها في حلة على البوتاجاز حتى تنضج بشكل أسرع ولا تستهلك الكثير من الوقت وسنتحدث أيضًا خلال هذا المقال عن مكونات هذه الكيكة وطريقة اعدادها وطريقة تناولها وكيف يمكن أن تنضج خارج الفرن.
مكونات إعداد كيكة الحلة بدون فرن
تشبه مكونات هذه الكيكة مكونات الكيكة العادية ولكن تتميز طريقة عملها التي لا تحتاج فيها إلى الفرن و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع كيكة الحلة هي:
- كوب كبير من الحليب.
- كوب كبير من الزيت.
- كوب كبير من السكر المطحون.
- كوبين ونصف كوب من الدقيق.
- أربع بيضات.
- ملعقة كبيرة من الباكنج بودر .
- ملعقة كبيره فانيليا.
طريقة إعداد كيكة الحلة بدون فرن
فيما يلي سنتحدث كيف نستطيع استخدام هذه المكونات حتى نحصل على طريقة كيف يتم صنع الكيك باستخدام الحلة فقط دون أن يحتاج إلى الفرن وطريقة إعداد هذا الكيك هي:
- أولًا نضع جميع المكونات داخل الخلاط الكهربائي.
- يمكن استخدام المضرب اليدوى أيضًا.
- نضع ملعقة فانيليا وملعقة باكنج بودر والزيت والحليب والدقيق والسكر.
- بعد ذلك يتم خلط هذه المكونات حتى تصبح سائلة.
- ثم نحضر قدر مناسب نضع فيه جميع مكونات الكيك ونضع هذا القدر داخل قدر آخر اكبر منه يحتوي على الماء المغلي.
- نضع القدر داخل المغلي وهو لا يزال على النار حتى ينضج القدر.
- بهذه الطريقة يصبح لدينا كيكة طازجة وجميلة وتم إعدادها دون استخدام الفرن في وقت قصير.
- تتميز هذه الطريقة عن طريقة إعداد الكيكة العادية بأنها لا تستغرق وقتا طويلًا، كما أنها لا تحتاج إلى الخميرة الفورية لذلك يمكن اعدادها فورًا، بعد خلط جميع المكونات.
- اهم المكونات التي يتم استخدامها في هذا الكيك هو البيض لانه يساعد على انتفاخ الكيك داخل القدر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ