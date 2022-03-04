نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناسف للتخسيس.. تناوليه قبل النوم لمدة 3 أيام يحرق شحوم الكرش ودهون البطن هتخسي 15 كيلو في شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروب تخسيس البطن والأرداف في ٣ أيام، تراكم الدهون في البطن والارداف من المشاكل التي تسبب تغير سئ في شكل الجسم وتسبب ازعاج للكثير من الاشخاص وتتراكم الدهون في الجسم بسبب العديد من العوامل, منها تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون, او عدم الحركة بشكل مناسب وبالتالي يكون معدل حرق الجسم للدهون أقل, ويبحث الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة عن مشروب طبيعي للتخلص من دهون الجسم الزائدة, ولا يكون لها اي ضرر على الجسك مثل ادوية التخسيس التي لها العديد من الاثار الجانبية, وخلال السطور القادمة سنوضح طريقة تحضير مشروب طبيعي للتخلص من الدهون خلال ثلاث ايام فقط.

مشروب الثوم والليمون الجبار لنسف دهون الكرش والارداف خلال 3 ايام فقط

الليمون من أفضل المواد التي يمكن استخدامها للتخلص من الدهون فبجانب ان له العديد من الفوائد للجسم فمن اهم ما يقوم به هو تحفيز الجسم لحرق الدهون وكذلك الثوم فهو يساعد في تنزيل اي دهون متراكمة في الجسم ويمكن تحضير المشروب بالخطوات التالية:-

يتم خلط ربع كوب من عصير الليمون مع نفس الكمية من زيت الزيتون.

يضاف على الخليط معلقتين من الثوم المفروم, ويضاف معلقة من الزنجبيل.

يوضع الخليط في الخلاط ويضاف اليه كوب من الماء الدافئ, وتخلط كل المكونات معا حتى تتجانس ويتم تناولها قبل النوم وعند الاستيقاظ في الصباح قبل الافطار.

ما هي المشروبات التي تساعد في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم

مشروب البقدونس مع الخيار من المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من اي دهون في الكرش او في الارداف او في اي منطقة اخري من الجسم ويتم تحضير المشروب بوضع ثمرة خيار مع كمية من البقدونس ونصف ثمرة زنجبيل, وربع كوب عصير ليمون ويوضع عليهم ربع كوب ماء وتخلط المكونات ويتم تناولها ثلاث مرات في اليوم.

مشروب الكمون يساعد في تعزيز معدل الهدم الغذائي في الجسم وبالتالي التخلص من الدهون بشكل اسرع, ويتم تحضيره عن طريق وضع معلقة من الكمون ويوضع عليها ثلاث ملاعق من عصير الليمون ويضاف عليها كمية من الماء الساخن ويتم تناوله.