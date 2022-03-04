بدون مفرمه ولا كبة.. فكرة جهنمية لفرم اللحمة بسرعة الصاروخ بأداة واحدة في كل بيت لازم تجربيها

يتم استخدام اللحم المفروم في إعداد العديد من الاصناف و الأطباق المختلفة لذلك من المهم الحصول على هذا اللحم وتوفره في المنزل طوال الوقت وخلال ‏هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها فرم اللحم يدويا دون استخدام المفرومة او أي أدوات أخرى تساعد على الفرد وذلك عندما لا نستطيع فرم اللحم عند الجزار وهذه الطريقة طريقة سريعة وفي نفس الوقت تكون نظيفة.

طريقة فرم اللحم بدون مفرمة

‏فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع فرم اللحمة بدون مفرمة وهذه الخطوات هي:

‏نبدأ في تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة الحجم بعد ذلك نضع اللحم داخل أكياس ونقوم بتجميد هذه الأكياس داخل الثلاجة

‏نخرج اللحمة من الثلاجة بعد مرور الوقت وبعد أن يصبح مجمد بعد ذلك نقوم بإذابة هذه اللحوم في المطبخ.

‏بعد أن تذوب اللحوم تمام نحضر المبشرة الخاصة بالبصل ونبدأ ببشر اللحم ‏جيدا حتى نحصل على اللحم المفروم بطريقة سريعة بعد ذلك نقوم بتفريغ هذا اللحم داخل القدر الذي سنقوم بإعداد هذه اللحوم فيه.

‏طريقة فرم اللحم في البيت

‏حتى نستطيع الحصول على اللحم المفروم في البيت نقوم بتقطيع اللحم إلى شرائح صغيرة جدا و نضع هذه الشرائح داخل كيس بلاستيك قوي ونبدأ في استخدام المطرقة حتى نضغط على هذا اللحمة من الداخل وأصبح من السهل الحصول على اللحم المفروم حتى ينضج تماما بعد ذلك نقوم بتقطيع اللحم.

نصائح مهمة اثناء فرم اللح

‏هناك بعض التعليمات التي لابد من الاعتناء بها أثناء فرمل لحم: